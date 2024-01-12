Жители Бонайре подали в суд на Нидерланды: остров может затопить

Жители острова Бонайре – общины Нидерландов в Карибском море – подали на свою страну в суд. Они считают, что Нидерланды делают недостаточно для борьбы с изменением климата. Об этом рассказывает The Guardian.

Согласно последним голландским исследованиям, Бонайре серьёзно пострадает от глобального потепления. Температура на нём повышается, количество осадков уменьшается, а часть острова может затопить к 2050 году из-за повышения уровня океана. Уже сейчас местные жители говорят, что им всё труднее выращивать урожай из-за усиливающейся жары, ветра и непредсказуемых дождей.

Кроме того, в ходе исследований было установлено, что потепление может разрушить культурное наследие острова и его туристическую индустрию. Так, обесцвечивание и гибель кораллов может привести к оттоку более чем ста тысяч дайверов.

По мнению истцов, Нидерланды нарушают права человека, проводя недостаточно эффективную климатическую политику. Заявители хотят, чтобы суд обязал страну быстрее сокращать выбросы парниковых газов и помогать своим уязвимым территориям адаптироваться к последствиям климатического кризиса.

Это не первое климатическое дело против Нидерландов. В 2015 году суд в Гааге обязал страну сократить выбросы парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. В 2019 году решение устояло в Верховном суде Нидерландов.