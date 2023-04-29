Из-за обстрела больницы в Херсонской области погибла местная жительница

В ночь на субботу в результате обстрела села Белозёрка в Херсонской области погибла местная жительница, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает региональная администрация.



"Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений повыбивало окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попаданий снарядов возникли пожары", говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Тело 57-летней сельчанки нашли под завалами её дома, когда потушили пожар. Одного раненого госпитализировали с осколочными ранениями, ещё двум оказали помощь на месте.

После вчерашних российских обстрелов в Украине погибли более 20 человек. В Умани Черкасской области, которая находится далеко от линии фронта, ракета попала в жилой дом – погибли 23 человека, в том числе четверо детей. В Днепре из-за обстрела погибли два человека, включая двухлетнюю девочку.