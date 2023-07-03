Из-за строгого досмотра пробка из России в Крым превысила 13 км

Автомобильная пробка из России в аннексированный ею Крым превысила 13 километров, следует из данных "Яндекс.Карт" на 14:00 мск. Среди причин – наплыв туристов и "тотальный досмотр" автомобилей после подрыва Крымского моста осенью прошлого года, пишет "Коммерсантъ".

Оперштаб Краснодарского края обратился к водителям с просьбой "учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение проверок".

В мае досмотровых пунктов было по 35 с обеих сторон Крымского моста. В воскресенье, 2 июля, часть персонала с крымских пунктов перенаправили на краснодарские, сообщал российский глава Минтранса аннексированного Крыма Николай Лукашенко.

По сведениям "Коммерсанта", сейчас досматривается 100% автомобилей, въезжающих на Крымский мост. Автобусы, микроавтобусы и автомобили с крупногабаритным багажом проходят через сканер. Остальные машины проверяют лично. Пассажиры с лёгким багажом проходят через рамку металлодетектора.

Из Крыма в Россию пробка чуть превышает километр, согласно данным "Яндекс.Карт".

Крымский мост был подорван в октябре 2022 года. Тогда, по версии следствия, на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть конструкций и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.