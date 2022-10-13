С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков

Из-за взрыва на Крымском мосту с обеих сторон Керченской переправы образовались пробки, в каждой – около тысячи грузовых автомобилей. Водители фур вынуждены либо несколько дней ждать паром, либо ехать по аннексированным украинским территориям.

Как пишут Кавказ.Реалии, сейчас на переправе в аннексированный Крым работают четыре парома, которые максимально вмещают 90 грузовых машин и 300 человек. Местные власти утверждают, что за пять дней после взрыва на Крымском мосту в обе стороны перевезли уже 1,8 тысячи машин и девять тысяч человек.

Со стороны Краснодарского края переправы ждут более тысячи грузовиков, время ожидания в пробке составляет 3–4 дня. По данным оперативного штаба Кубани, работают десять стоянок, в очереди раздают гречку с тушёнкой и горячий чай.

В аннексированном Крыму, где паромной переправы ожидают более 900 фур, водителям предложили альтернативный маршрут: по суше через недавно аннексированные Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Протяжённость маршрута – более 450 километров, выехать можно как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении ГИБДД. Организованный проезд в обратную сторону – из России в Крым – не предусмотрен.