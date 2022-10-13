Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков

Керченская паромная переправа (архивное фото)

Из-за взрыва на Крымском мосту с обеих сторон Керченской переправы образовались пробки, в каждой – около тысячи грузовых автомобилей. Водители фур вынуждены либо несколько дней ждать паром, либо ехать по аннексированным украинским территориям.

Как пишут Кавказ.Реалии, сейчас на переправе в аннексированный Крым работают четыре парома, которые максимально вмещают 90 грузовых машин и 300 человек. Местные власти утверждают, что за пять дней после взрыва на Крымском мосту в обе стороны перевезли уже 1,8 тысячи машин и девять тысяч человек.

Со стороны Краснодарского края переправы ждут более тысячи грузовиков, время ожидания в пробке составляет 3–4 дня. По данным оперативного штаба Кубани, работают десять стоянок, в очереди раздают гречку с тушёнкой и горячий чай.

В аннексированном Крыму, где паромной переправы ожидают более 900 фур, водителям предложили альтернативный маршрут: по суше через недавно аннексированные Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Протяжённость маршрута – более 450 километров, выехать можно как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении ГИБДД. Организованный проезд в обратную сторону – из России в Крым – не предусмотрен.

  • Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. По версии следствия, на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, двигавшийся в направлении аннексированного Крыма. В результате обрушилась часть автомобильного полотна и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек.
  • Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, однако взрыв официально не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG