Из-за тумана в Москве более 70 самолетов ушли на запасные аэродромы

Более 70 самолётов, следовавших в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, окутавшего столицу в ночь на 2 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Рейсы были перенаправлены в в Санкт-Петербург, Ригу, Воронеж и Казань. Более 30 самолётов принял Нижнего Новгорода, что привело к пробке в аэропорту. Пассажиры ожидали вылета по несколько часов. Трапов не хватало, в результате люди оставались на борту без еды, воды и возможности выйти.

"Аэропорт принимал всех подряд и не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах (нехватке трапов). Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту. Аэропорт начал отказывать в приеме самолетов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов", - отметил источник ТАСС.

Людей стали выпускать из самолётов после того, как появились жалобы в соцсетях и СМИ. В аэропорт Нижнего Новгорода приехали представители Роспотребнадзора и прокуратуры.

Часть самолётов смогут вылетать в Москву лишь завтра. Пассажиров, которые ожидают вылета больше восьми часов в дневное время и больше шести — в ночное, разместят в местных гостиницах, сообщило правительство Нижегородской области.