Из-за землетрясения в Марокко погибли не менее 296 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, ещё 153 госпитализированы с травмами. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на МВД страны.

По предварительным данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, а вскоре произошёл афтершок магнитудой 4,9. "Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в данном регионе", – сказал марокканский сейсмолог Лахсен Мханни, отметив, что в горных районах землетрясения такого масштаба редки.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от густонаселённого Марракеша и недалеко от популярного горнолыжного курорта Укаймеден. Судя по видео, которыми делятся марокканцы в соцсетях, от толчков пострадали знаменитые красные стены вокруг старой части Марракеша, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

МВД Марокко отметило, что большинство разрушений произошло за пределами населённых районов – однако из-за труднодоступности горных деревень точные масштабы катастрофы всё ещё неизвестны.