Из-за землетрясения в Непале погибли более 150 человек

В результате землетрясения на северо-западе Непала погибли более 150 человек, ещё сотни получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала сообщил, что эпицентр землетрясения находился примерно в 400 километрах от столицы страны – Катманду. По предварительным данным центра, оно имело магнитуду 6,4. Геологическая служба США оценила её в 5,6.

В результате землетрясения связь со многими населёнными пунктами была прервана. В горах сошли оползни, перекрыв дороги и тропы. К спасательной операции привлекли вертолёты. Соседняя Индия, в столице которой тоже ощущалось землетрясение, уже предложила Непалу "всю возможную помощь".