Из зон затопления в Оренбургской области вывезли более 7700 человек

К утру 10 апреля из зон затопления в Оренбургской области эвакуировали более 7,7 тысяч человек и несколько сотен животных. Об этом сообщает администрация региона.

Большинство тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за паводка и прорыва дамбы, уехали к родственникам. Более полутора тысяч человек разместили в пунктах временного размещения.

Также в безопасные районы вывезли 570 сельскохозяйственных животных. Вода подходит к местному ипподрому – сейчас возле него строят насыпь. Если она не поможет, около сотни лошадей эвакуируют. Ранее в сети появились видео, как сотрудники МЧС и волонтёры спасают животных, брошенных жителями, – кошек, собак, коров и свиней. Помощи ждёт и верблюд, которого оставили в воде хозяева парк-отеля.

Сейчас затопленными остаются почти 13 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 996 сантиметров, что на 66 сантиметров выше опасного уровня. В Орске вода начинает отступать. Нормализация обстановки ожидается не ранее 25 апреля, сообщают власти Оренбуржья.