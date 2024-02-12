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Избранный президент Финляндии пообещал не контактировать с Москвой до конца войны

Избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. Он дал пресс-конференцию в понедельник, 12 февраля.

"Политика в отношении России проста, — цитирует Стубба телерадикомпания Yle. — Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну".По его словам, не изменится и поддержка Финляндией Украины.

Кроме того, по словам Стубба, внешнюю политику и политику безопасности Финляндии теперь определяют членство в НАТО и ЕС.

  • Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, после почти 80 лет политики нейтралитета. В Хельсинки это решение объяснили необходимостью усилить безопасность после российского вторжения в Украину. Протяжённость границы между Финляндией и Россией — чуть больше 1300 километров, таким образом граница России и НАТО увеличилась почти вдвое.
  • Второй тур президентских выборов в Финляндии состоялся 11 февраля. Стубб победил с результатом 51,6 процента голосов. Стубб в разное время был премьер-министром, министром иностранных дел, финансов Финляндии и возглавлял министерство по делам Евросоюза и внешней торговли.
  • Кремль политика с победой не поздравил, передаёт Yle. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что избранный президент Финляндии делал заявления с "весьма недружественным характером", кроме того, Москва считает недружественной и саму страну.

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