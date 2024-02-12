Избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. Он дал пресс-конференцию в понедельник, 12 февраля.

"Политика в отношении России проста, — цитирует Стубба телерадикомпания Yle. — Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну".По его словам, не изменится и поддержка Финляндией Украины.

Кроме того, по словам Стубба, внешнюю политику и политику безопасности Финляндии теперь определяют членство в НАТО и ЕС.