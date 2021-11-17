Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке издания The Insider

Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке издания The Insider, внесенного в реестр СМИ-иноагентов, из-за отсутствия на сайте соответствующей маркировки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Согласно информации из карточки на сайте суда, иск был зарегистрирован 17 ноября, дата заседания пока не назначена.

Минюст внес The Insider в реестр СМИ-иностранных агентов 23 июля этого года. Шеф-редактор издания Роман Доброхотов тогда подчеркивал, что The Insider зарегистрирован в Латвии по латвийскому законодательству и не обязан подчиняться требованиям российских властей.