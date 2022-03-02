Издание The Village сообщило о блокировке своего сайта в России

Российское интернет-издание The Village сообщило в среду, что читатели из разных регионов написали о проблемах с доступом к сайту.

При этом Роскомнадзор не присылал никаких уведомлений, отмечалось в публикации в телеграм-канале издания.

Позднее там же было опубликовано сообщение, что The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, в который попадают из-за распространения запрещенной в России информации, и что сайт временно не работает на территории России.

Роскомнадзор объяснил блокировку публикациями фейков военной спецоперации в Украине, написала редакция, посоветовав читателям использовать VPN или любое другое средство обхода блокировок.

Во второй половине декабря Роскомнадзор направил в адрес ряда СМИ, в том числе "Медузы", телеканала "Дождь" (признаны СМИ-"иноагентами"), The Village уведомления с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания "Проект", которое было объявлено Генпрокуратурой РФ в июле "нежелательной организацией". Во всех случаях в Роскомнадзоре сослались на требование Генпрокуратуры и пригрозили блокировкой сайтов.

1 марта стало известно, что российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам "Дождя" и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии на территории Украины. Материалы "Эха" и "Дождя" о войне, которую Россия ведёт с 24 февраля, ведомство назвало "экстремистскими".

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "спецоперацией на Украине".