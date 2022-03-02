Главред "Дождя" решил на время покинуть Россию

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение, по словам журналиста, приняли и некоторые сотрудники редакции.

Дзядко отметил, что после блокировки Роскомнадзором по запросу Генпрокуратуры сайта телеканала и аккаунтах в соцсетях, а также угроз в адрес некоторых журналистов, личная безопасность работников находится под угрозой.

Главред "Дождя" уточнил, что телеканал обжалует решения о блокировках. "Никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет", – написал Дзядко в телеграме.

Редакция продолжит работу. Вещание из другой страны не планируется.

1 марта стало известно, что российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии на территории Украины.

Материалы "Эха" и "Дождя" о войне ведомство назвало "экстремистскими". Также утверждается, что СМИ распространяли "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" и призывы к "массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "специальной операцией на Украине".

От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Тихон Дзядко назвал это 24 февраля "военной цензурой".

Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала "Настоящее Время" и Крым.Реалии.

*Телеканал "Дождь" признан российскими властями СМИ-"иноагентом".