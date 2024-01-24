Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Издательство АСТ отправит роман Владимира Сорокина на экспертизу

Владимир Сорокин
Владимир Сорокин

Издательство АСТ направит новый роман писателя Владимира Сорокина на экспертизу после жалоб общественников. Как рассказали Forbes представители издательства, роман "Наследие" будет проверен на соответствие российскому законодательству. При этом в самом АСТ заявили, что редакция и издатели не усмотрели в тексте книги ничего предосудительного.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Следственный комитет России поступило коллективное обращение с требованием провести проверку романа "Наследие". По мнению авторов обращения, в книге содержится "пропаганда ЛГБТ" и "пропаганда насилия над детьми". Документ подписали более 1500 человек, большинство из которых обозначили себя как писателей и "неравнодушных к русской прозе читателей".

Роман "Наследие", опубликованный в 2023 году – третья часть антиутопии Сорокина. Первые две части – "Метель" и "Доктор Гарин" – были изданы в 2010 и 2020 году соответственно издательством Corpus, аффилированном с АСТ. Книга продаётся с маркером 18+.

Накануне сообщалось, что "Наследие" исчезло из поиска ряда онлайн-магазинов, среди которых "Лабиринт", "Вайлдберриз" и "Читай-город".

  • В декабре прошлого года АСТ сняло с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорилось, что некие "публичные заявления писателей" "вызвали широкий общественный резонанс" и "требуют правовой оценки". Акунин и Быков неоднократно выступали против войны в Украине и репрессивной политики Кремля в России. Оба они внесены Минюстом в ереестр так называемых иностранных агентов, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) также внесён в список "террористов и экстремистов".

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG