Издательство АСТ отправит роман Владимира Сорокина на экспертизу

Издательство АСТ направит новый роман писателя Владимира Сорокина на экспертизу после жалоб общественников. Как рассказали Forbes представители издательства, роман "Наследие" будет проверен на соответствие российскому законодательству. При этом в самом АСТ заявили, что редакция и издатели не усмотрели в тексте книги ничего предосудительного.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Следственный комитет России поступило коллективное обращение с требованием провести проверку романа "Наследие". По мнению авторов обращения, в книге содержится "пропаганда ЛГБТ" и "пропаганда насилия над детьми". Документ подписали более 1500 человек, большинство из которых обозначили себя как писателей и "неравнодушных к русской прозе читателей".

Роман "Наследие", опубликованный в 2023 году – третья часть антиутопии Сорокина. Первые две части – "Метель" и "Доктор Гарин" – были изданы в 2010 и 2020 году соответственно издательством Corpus, аффилированном с АСТ. Книга продаётся с маркером 18+.

Накануне сообщалось, что "Наследие" исчезло из поиска ряда онлайн-магазинов, среди которых "Лабиринт", "Вайлдберриз" и "Читай-город".