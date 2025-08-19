Издательство Freedom Letters выпустило книгу по подкасту Радио Свобода

Издательство Freedom Letters выпустило книгу "Я сам стал русским зарубежьем: Заграничные беседы об изгнании и послании". Сборник основан на подкасте "Зарубежье" Игоря Померанцева и Ивана Толстого на Радио Свобода.

Фоном разговоров была агрессия России против Украины. Гости подкаста обсуждают с авторами вопросы, встающие перед ними и российским обществом после начала войны. Чувствуют ли ответственность носители русской культуры, покинувшие свою страну, за военные преступления России? Что они выбирают: пассивное осуждение агрессора или активную помощь Украине? Существует ли патриотизм вне родины?

Причины отъезда у собеседников — русских и украинских — совершенно разные. "Русским" свое зарубежье они называют лишь по языку общения.

Среди участников проекта — поэты Мария Степанова, Игорь Губерман, Людмила и Борис Херсонские, социолог Виктор Вахштайн, художники Виталий Комар и Виктор Пивоваров, ученые Роман Тименчик, Евгений Добренко, Александр Эткинд и Михаил Эпштейн, переводчица Елена Костюкович, шахматист Дмитрий Плисецкий.

Презентация сборника пройдет в дни международной ярмарки "Пражская книжная башня" в середине сентября. В минувшем году Радио "Саобода", в частности, представило на этой ярмарке книгу о судьбах украинских беженцев "Гонимые войной", основанную на подкасте Ивана Толстого и Игоря Померанцева "Гуманитарный коридор".



