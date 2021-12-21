Изменник коварный? Что стоит за новым делом Петра Порошенко

Украинские власти подозревают пятого президента страны, лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам Порошенко сейчас находится за границей и намерен вернуться в Украину в январе. Экс-президент убежден, что речь идет об очередной попытке политической расправы над ним со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского.

Преамбула дела

17 декабря следователям Государственного бюро расследований Украины (ГБР) не удалось вручить Петру Порошенко документ о об официальном признании подозреваемым – такая попытка была предпринята под телекамеры возле Верховной рады Украины, откуда вышел экс-президент и, выкрикивая "Поехали... твою мать!", быстро сел в машину и уехал в аэропорт. 20 декабря ГБР обнародовало информацию о подозрении Порошенко. Экс-президент в это время находился в Польше в рамках "дипломатического турне". Документ о подозрении подписан не генеральным прокурором Украиной Ириной Венедиктовой, которая накануне неожиданно ушла в отпуск, а ее заместителем Алексеем Симоненко. Именно этот факт дает основание многим критикам украинской власти заявлять о бесперспективности так называемого "угольного" дела против оппозиционного политика.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора считают, что в 2014-2015 годах тогдашний президент Петр Порошенко помог еще одному подозреваемому в госизмене, куму российского президента Путина Виктору Медведчуку, реализовать схему поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", которые признаны в Украине террористическими организациями. Для этого, как утверждает следствие, Порошенко "содействовал срыву импорта угля из Южно-Африканской Республики".

Подозрение, как сообщает СБУ, базируется на показаниях свидетелей, выводах судебных экспертиз, аудиофайлах, документах и других доказательствах. Среди них, в частности, стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором Порошенко давал поручения по срыву контрактов на поставку угля из ЮАР. "Результаты следствия показывают, что Порошенко использовал предоставленные ему президентские полномочия и инструменты для того, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. А потом по требованию представителей России организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", – заявил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

По требованию представителей России организовал подписание контрактов на поставки угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей

Нанесенный Украине ущерб оценивается в полтора миллиарда гривен (более 55 млн долларов по нынешнему курсу). При этом утверждается, что в 2014–2015 годах Украина перечислила пророссийским сепаратистам не менее 200 млн гривен (7,4 млн долларов) за уголь. Порошенко подозревают в том, что он содействовал деятельности "ЛНР/ДНР" "по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ". Своими действиями фигуранты дела, заявляет следствие, поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций.

Сговор с Медведчуком?

На пресс-конференции в Киеве адвокат Порошенко Илья Новиков прокомментировал подозрения, выдвигаемые его клиенту: "Существует концепция, что на фоне войны на востоке Украины в 2014 году в руководстве страны была группа, ставившая своей целью бескорыстно помочь развитию экономики так называемых "ДНР" и "ЛНР". Начиналось это все как расследование растраты денег, которые мимоходом упоминались в пленках Медведчука. Очевидно, было представление у СБУ и ГБР, что есть какие-то деньги, которые Порошенко украл вместе с Медведчуком. Но очень быстро, еще летом, выяснилось, что это не так, что это деньги, которые платились за уголь, который реально поставлялся в Украину. Этот уголь пришлось закупать, поскольку законтрактованный тогда уголь в ЮАР в ноябре и октябре оказался некачественным и не мог физически использоваться для электростанций. То есть денег, которые были бы украдены и поделены, не оказалось. Но им нужно было дело, где терроризм и Порошенко значатся в одном абзаце. Они придумали такую историю. Бескорыстно, без какой-либо выгоды для себя, только лишь для того, чтобы заплатить террористам в течение 2015 года 200 млн. гривен, была придумана фиктивная схема поставки угля. То, что уголь настоящий, то, что схема не фиктивная, и то, что блэкауты и веерные отключения в Украине тогда удалось предотвратить только благодаря этим поставкам зимой 2014-2015 годов, эти нюансы подозрение выводит за скобки", – констатирует Илья Новиков.

Дело о госизмене и содействии террористическим организациям – второе, по которому экс-президенту выдвинуто подозрение. Первое возбудили летом 2020 года. Порошенко тогда инкриминировали незаконное назначение в период его президентства первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. В целом после прихода к власти Владимира Зеленского правоохранительные органы безуспешно пытались расследовать несколько десятков уголовных дел, в которых упоминался пятый президент Украины.

В мае 2021 года журналисты Bihus.Info опубликовали "пленки Медведчука" – это более 30 часов телефонных разговоров, относящихся к 2014-2017 годам, которые Медведчук якобы вел с российскими должностными лицами и представителями так называемых "ДНР/ЛНР" о закупке угля на не подконтрольных властям Украины территориях Донбасса и контроле над нефтепроводом "Самара – Западное направление". Человек, которого на записях журналисты идентифицируют как Медведчука, неоднократно говорит, что согласовывает свои действия с "нашим главным" (под главным подразумевается Петр Порошенко). Могут ли эти аудиозаписи использовать в качестве доказательств в суде? Говорит Илья Новиков:

– Вопрос не очевидный. И аутентичны эти пленки или нет – жизненно важный тезис для Медведчука и его защиты. Для защиты Порошенко это вопрос вторичный. Потому что в этих аудиозаписях нет ничего компрометирующего Порошенко. На эти записях не звучит голос Порошенко, на них есть, например, Сурков (бывший помощник президента РФ Владислав Сурков –РС), а Медведчук вообеще утверждает, что записи смонтированы.

Офис президента выпускает новый сериал "О госизмене" с целью удержать падающий рейтинг власти

Тем временем Петр Порошенко в обнародованном видеообращении назвал выдвинутые ему подозрения переходом "красных линий". "В то время, когда нужно объединяться для противодействия угрозе российского вторжения в Украину, Офис президента выпускает новый сериал "О госизмене" с целью удержать падающий рейтинг власти", – сказал лидер "Европейской солидарности". При этом он отметил, что из офиса Зеленского ему сигнализируют, что с пониманием отнесутся к возможному решению остаться в Европе. Но, по словам Порошенко, он вернется в Украину, и это произойдет в первой половине января. А в "Европейской солидарности" заявили, что подозрение в отношении Порошенко является политически мотивированным и бездоказательным. Сторонники Порошенко обвиняют действующего президента в преследовании оппозиции.

О новом новом деле против пятого президента Украины рассуждает политолог Андрей Золотарев:

– Со стороны Порошенко понятно, что будет раскручиваться тема политических преследований "Европейская солидарность" на этом фоне попытается стать ключевым игроком на патриотическом электоральном поле. И понятно, что, учитывая плачевное состояние наших правоохранительных органов, доказать инкриминируемые подозрения будет очень и очень сложно. Думаю, тюрьма Порошенко не грозит. Он вернется в Киев после того, как заручится поддержкой западных политиков. Но это дело, безусловно, серьезный удар по репутации лидера "ЕС".

– Отправить Порошенко за решетку – это личное желание Владимира Зеленского, или все-таки это цель олигарха Игоря Коломойского, который продолжает влиять на решения действующего президента Украины?

– Заметно, что Владимир Зеленский постоянно критикует и концентрируется на фигуре Петра Порошенко. Причем часто это бывает без повода. С точки зрения политтехнологии вряд ли Зеленский сможет таким образом перетянуть на свою сторону приверженцев "Европейской солидарности". Может ли быть инициатором уголовного преследования Порошенко Коломойский? Разве что если считать причиной национализацию в период президентства Порошенко ПриватБанка, одним из собственников которого был этот олигарх. Но Коломойский – довольно прагматичный человек. Вряд ли он будет ставить такую цель, учитывая и серьезную внешнюю поддержку пятого президента Украины, и то, что это принесет ему больше неприятностей, чем дивидендов, а считать Коломойский умеет, – отмечает политолог Андрей Золотарев.

Цель Зеленского – конфисковать активы Порошенко?

Подозрение в отношении Петра Порошенко может стать основанием для принятия санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. СНБО вправе принимать санкции против украинских граждан, которых подозревают в содействии террористическим организациям. И санкции, предполагает адвокат Илья Новиков, – главная цель очередной атаки украинских властей против Порошенко:

Инструментом санкций власти машут как дубиной – направо и налево

– Инструментом санкций власти машут как дубиной – направо и налево. Я не хочу предвосхищать, что конкретно они сделают. Вполне очевидно, что под ударом могут оказаться любые активы, до которых они смогут дотянуться. Даже если суд потом отменит это решение. Вы можете прийти на предприятие, пусть на короткий срок, и ваша задача не обязательно захватить его, а, допустим, разорить, чтобы после возвращения хозяину оно было обанкрочено, парализовано и так далее. Вторую задачу можно выполнить гораздо легче, чем первую. Мы думаем, что власти играют с нами в короткую. Они понимают, что приговора по делу о госизмене и содействию террористическим организациям не будет. Они с трудом даже подозрение подписали. Их интересы – ближайшие месяцы или ближайший год, поскольку затем в Украине начнется парламентская кампания. Ущерб, который власти могут нанести [Петру Порошенко] в короткий период, колоссален, и он несоизмерим с тем, как мы можем оценивать перспективы самого дела, – считает адвокат экс-президента Украины Илья Новиков.

Согласно информации, опубликованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, Порошенко – собственник двадцати восьми компаний. Его состояние журнал Forbes оценивает в 1,6 млрд долларов. Два года назад Порошенко передал свою кондитерскую корпорацию Roshen в управление старшему сыну Алексею, а осенью 2021-го , прогнозируя вероятность конфискации медиа-активов, бывший президент Украины переоформил корпоративные права на свои телеканалы "Прямой" и "Пятый". Их совладельцами стали журналисты и менеджеры каналов, а также близкие к Порошенко депутаты Верховной рады и общественные деятели.