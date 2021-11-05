Президент Украины подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Согласно документу, граждан, с активами более двух миллиардов гривен (примерно 83 миллиона долларов) будут ограничивать во влиянии на политическую жизнь страны. Кроме того, к олигархам могут быть причислены те, кто участвует в политике, имеет влияние на СМИ или владеет компанией-монополистом. Им будет запрещено финансировать партии, поддерживать кандидатов на выборах и выступать с политическими заявлениями.

Как ожидается, закон поможет избавить государство от угроз от людей с чрезмерными экономическими или политическими возможностями. Определять список олигархов будет Совет нацбезопасности и обороны.

"Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии", – написал Владимир Зеленский в твиттере.

По данным украинского Минюста, критериям, указанным в законе, отвечают как минимум два человека – бывший президент и нынешний депутат Верховной рады Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский.

Критики документа говорят, что власти смогут использовать закон его для давления на оппонентов.

Инициатором законопроекта об олигархах был президент Украины. В сентябре документ одобрила Верховная рада. Вступит он в силу через полгода после публикации.

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