Изоляция рунета

Всю неделю WhatsApp и Telegram работают в России с перебоями. Блокировку ощутили уже в 34 регионах, посчитали в издании "Агентство".

Роскомнадзор ограничил работу мессенджеров "для противодействия преступникам". При этом, по данным Центробанка, почти половина всех случаев телефонного мошенничества связана со звонками по обычной сотовой связи.

До этого Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Эти мессенджеры остаются самыми популярными в России, но в Кремле хотят насильно "пересадить" пользователей на российский мессенджер Max.

По данным опроса независимых социологов Extreme Scan, в сентябре 2025 года 47% опрошенных собирались избежать установки "национального мессенджера".

Власть пытается перевести на Max и обманом. В России активно рекламируют неофициальный клиент мессенджера Telegram под названием Telega. Пользователям обещают обход блокировок и работу без VPN. На деле приложение полностью работает на инфраструктуре VK и MAX, сообщил Центр противодействия дезинформации.

Как Кремль строит свой "цифровой ГУЛАГ" и не силой, так обманом заставляет граждан пользоваться "национальным мессенджером", и какие есть альтернативы у российских пользователей – обсуждаем в программе "Лицом к событию" с IT-экспертом Олегом Степановым и программистом Кириллом Парубцом.