Израиль атаковал скорую помощь "с боевиками ХАМАС"

Израильская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи на севере сектора Газа. Израиль утверждает, что в нём находились боевики ХАМАС. ООН и ВОЗ сообщили, что они "в ужасе" от случившегося.

По заявлению палестинского общества Красного полумесяца, в результате атаки погибли 15 человек, ещё 60 получили ранения.

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки террористов и оружия на поле боя. Причём уже не в первый раз", – сказал представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

В результате удара, по заявлению израильских военных, убиты несколько боевиков ХАМАС. В сообщении подчёркивается, что север сектора Газа – это зона боевых действий, его жителей неоднократно призывали эвакуироваться "в южном направлении".

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы отверг заявления израильской стороны о том, что машина скорой помощи использовалась для перевозки оружия и бойцов группировки.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил атаку. "Мы крайне потрясены сообщениями об атаках на машины скорой помощи с пациентами у больницы в Газе, которые привели к гибели, ранениям и разрушениям", – написал Гебрейесус.

Он напомнил, что пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть защищены всегда, и призвал к прекращению огня.

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи у больницы "Аль-Шифа". Изображения тел, разбросанных на улице возле больницы, ужасают", – говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое цитируют европейские, израильские и арабские СМИ.