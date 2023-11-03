Армия обороны Израиля вошла в город Газа в рамках операции против ХАМАС

Армия обороны Израиля после окружения города Газа вошла в населённый пункт для проведения военной операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По словам Хагари, в городе работают сапёры. Они занимаются разминированием и уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

Штаб армии сообщает, что израильские солдаты уже находятся в центре города Газа и ведут бои с боевиками ХАМАС.

Об окружении города Газа, в котором на начало боевых действий проживали 640 тысяч человек – примерно 35% от всего населения сектора, Израиль сообщил в четверг, 2 ноября. Израильская сторона утверждает, что город стал центром деятельности ХАМАС. Группировка построила там сложную сеть инфраструктуры, включая туннели под землёй.

Сегодня из сектора Газа должна продолжиться эвакуация иностранцев, палестинцев со вторым гражданством и раненых. В списке лиц, которым разрешено покинуть Газу 3 ноября через единственный работающий контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом более 600 человек. Это граждане Мексики, США, Великобритании, Германии, Италии, Индонезии и Франции. Россиян в списке нет.

Вчера Газу покинули в общей сложности 402 человека. Первая группа иностранцев – около 350 жителей – вышла из Газы 1 ноября. Тогда же в Египет вывезли более 80 раненых палестинцев. Их размещают в полевом госпитале вблизи Рафаха.

Израиль проводит в секторе Газа военную операцию "Железные мечи" в ответ на нападение группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на юг Израиля 7 октября. Тогда в результате атаки джихадистов погибли 1400 человек, около 250 были захвачены в заложники и вывезены в Газу.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ погибли больше девяти тысяч человек, из которых две трети – женщины и дети. Независимых оценок этим данным нет.

В Израиль сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепартамента, по всей вероятности, призовёт израильские власти согласиться на кратковременные перерывы в военных операциях для освобождения заложников и распределения гуманитарной помощи в секторе Газа.

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