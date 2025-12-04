Израиль допустили к участию в "Евровидении-2026"

Израилю разрешат принять участие в "Евровидении" в следующем году. Сразу после этого объявления Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения отказались от участия в конкурсе.

Ранее национальные вещатели ряда стран пригрозили бойкотировать мероприятие, если Израилю разрешат в нем участвовать, – они ссылались на количество погибших в секторе Газа и обвиняли Израиль в нарушении правил, призванных обеспечить нейтралитет конкурса.

Германия, один из главных спонсоров "Евровидения", заявила, что не будет участвовать в конкурсе, если Израиль не допустят.

В четверг организаторы "Евровидения" встретились в штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС) в Женеве, чтобы обсудить новые правила, направленные на то, чтобы воспрепятствовать правительствам влиять на конкурс. Ранее Израиль обвинили в том, что он оказывал чрезмерную поддержку певице Юваль Рафаэль, представлявшей страну в конкурсе в этом году.

Европейский вещательный союз заявил, что его члены поддержали новые правила, поэтому "все члены ЕВС, которые желают принять участие в конкурсе "Евровидение-2026" и согласны соблюдать новые правила, имеют право принять в нем участие".

В организации добавили, что если бы члены ЕВС не согласовали новые правила, можно было бы провести голосование по вопросу участия Израиля. В таком случае для исключения страны потребовалось бы абсолютное большинство голосов.