Министр культуры Германии осудил угрозы бойкота "Евровидения"

Министр культуры Германии Вольфрам Веймер
Министр культуры Германии Вольфрам Веймер

Министр культуры Германии Вольфрам Веймер в субботу осудил заявления ряда европейских стран о возможном бойкоте следующего песенного конкурса "Евровидение", если в нем примет участие Израиль. Он назвал такие шаги политизацией культурного события.

"Евровидение было создано для того, чтобы объединять народы с помощью музыки. Исключение Израиля противоречит этой основной идее и превращает праздник взаимопонимания в судилище", — сказал Веймер. 11 сентября Веймер назвал "позором для Европы" отмену концерта на Фландрском фестивале в Генте Мюнхенского филармонического оркестра, дирижировать которым должен был израильтянин Лахав Шани. Он лично побывал на концерте оркестра в Берлине и выразил Шани свою поддержку.

На этой неделе Испания заявила, что откажется от участия в крупнейшем в мире телевизионном музыкальном шоу, если артисты из Израиля выйдут на его сцену. Похожие угрозы прозвучали от Ирландии, Словении, Исландии и Нидерландов. Австрия, принимающая следующий конкурс, уже в пятницу выразила сожаление по поводу угроз бойкота. Тем временем Бельгия, Швеция и Финляндия также рассматривают возможность отказаться от участия и должны принять решение до декабря.

Европейский вещательный союз, организатор конкурса, примет окончательное решение об участии Израиля в "Евровидении-2026" на своей генеральной ассамблее в декабре. В этом году шоу, проходившее в Базеле, собрало аудиторию в 166 миллионов зрителей из 37 стран. На фоне войны в Газе, начавшейся после атаки на Израиль палестинской радикальной группировки ХАМАС в октябре 2023 года, участие в конкурсе представителей Израиля сопровождалось протестами в Мальме и Базеле.

По данным полностью подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, конфликт привел к гибели более 65 тысяч человек. ХАМАС признан в США и ЕС террористической организацией, однако руководство ООН считает эти цифры достоверными.

В руках ХАМАС остаются около пятидесяти живых и мертвых израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Тогда были убиты более 1200 израильтян, в заложники взяты более 250. На этой неделе США наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в Газе, снятию Израилем всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор и безусловному освобождению заложников. США объяснили это тем, что резолюция по Газе должна содержать решительное осуждение действий ХАМАС и признание права Израиля на самооборону.

В России, которая не допущена к конкурсу "Евровидение" из-за полномасштабного вторжения в Украину, в этом году возрождено"Интервидение" - песенный конкурс советской эпохи, который когда-то был призван противостоять "Евровидению".

