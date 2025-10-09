Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников

Израиль и группировка ХАМАС, признанная террористической организацией рядом стран мира, достигли договоренности об освобождении заложников-израильтян, захваченных ХАМАС во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года в обмен на отвод израильских войск к согласованной линии разделения. Об этом президент США Дональд Трамп написал в среду вечером на своей странице в сети Truth Social.

" Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС согласились осуществить первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, Израиль отведет свои войска к обоюдно согласованной линии в качестве первого шага к крепкому, прочному, вечному миру", - написал президент Трамп.

О деталях договоренности пока ничего не известно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что соглашение с группировкой ХАМАС должно быть одобрено на специальном заседании правительства в четверг. Он назвал соглашение "критическим поворотным пунктом" и поблагодарил Дональда Трампа за помощь в достижении соглашения. Ожидается, что в рамках договоренности Израиль освободит из своих тюрем значительное число палестинцев.

В конце сентября президент Трамп представил мирный план, согласно которому ХАМАС должен освободить израильских заложников в обмен на освобождение Израилем почти двух тысяч палестинцев. Неизвестной остается судьба 48 израильтян-заложников, 20 из них, по израильским данным, живы. Планом также предусматривается разоружение ХАМАС и отстранение членов группировки от власти в Газе.

4 октября группировка ХАМАС публично согласилась с некоторыми положениями американского мирного плана, в том, числе обменом израильских заложников на палестинцев и отказом от участия в управлении Газой. Однако другие мирного плана, настаивает ХАМАС, должны обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.







