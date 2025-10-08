Две стороны одного зла. Андрей Остальский – об опасных фобиях

В британской полиции, оказывается, полно расистов, ксенофобов и даже фашистов. Вопрос вот в чем: насколько велик их процент?

Общенациональный скандал разразился в результате большой "разведывательной" операции, проведенной Би-би-си в одном из крупнейших и самых известных полицейских участков – Charing Cross station, расположенном в центре британской столицы, рядом с Трафальгарской площадью.

Все привыкли к полицейским под прикрытием, но в данном случае это была обратная ситуация: под прикрытием действовал репортер, внедренный в полицейские ряды. Артистичный и отважный молодой журналист Рори Бибб закончил специальные курсы и сумел получить назначение надзирателем следственного изолятора на этом участке – должность это штатская, вольнонаемная, не подразумевающая получения офицерских званий и привилегий. В его обязанности входило следить за состоянием заключенных в местном "СИЗО". Настоящие полицейские не держали его за совсем уж своего, но постепенно привыкли к нему, такому безобидному, застенчивому, уважительному. Рори умел играть эту роль, смотреть, что называется, в рот старшим товарищам, и те все чаще стали позволять себе откровенные разговоры в его присутствии – и в участке и, особенно, во время дружеских выпивок в близлежащих пабах, куда он тоже вскоре начал получать приглашения. Время от времени некоторые спохватывались – напоминали о присутствии чужака и о необходимости держаться при нем настороже. Но алкоголь часто развязывал языки. Опытные профессионалы, тертые калачи проявляли вопиющую беспечность и позволяли себе при Рори излить накопившееся в душе раздражение и отрицательные эмоции. Не подозревая, что все ими сказанное будет записано с помощью скрытой камеры и тайного микрофона, спрятанных в одежду и снаряжение "засланного казачка". Оказалось, что многие из них лютой ненавистью ненавидят мусульман, иммигрантов, вообще всяких иностранцев и считают возможным, даже необходимым, употреблять по отношению к ним максимальное насилие. В кадрах, показанных в выпуске программы BBC Panorama, видно, как офицеры полиции в издевательском, мизогинистском тоне говорят о женщинах, хвастаясь своими сексуальными подвигами, не скрывают расистских и откровенно исламофобских взглядов, высказывают одобрение деятельности лидера британских фашистов Томми Робинсона. Некоторые призывают стрелять в иммигрантов и хвастаются применением насилия в отношении подозреваемых. Вот только несколько из многих примеров: полицейский Фил Нилсон, говоря об иммигранте, просрочившем визу, высказывает мнение, что "таких" надо или высылать, или "сразу пулю в лоб". Тех же, кто позволяет себе насиловать или даже просто вступать в сексуальный контакт с британскими женщинами, он предлагает без разговоров убивать методом кастрирования. "Им нужно отрезать половые органы и давать им истечь кровью", сказал он. Алжирцев и сомалийцев он называет "отбросами" и заявляет, что Великобритания стала жертвой иммигрантского "вторжения".

Другой офицер, полицейский Мартин Борг, одобрительно рассказывает о том, как его коллега сильно отдавил задержанному иностранцу ногу, и радостно смеется, вспоминая, как громко тот вопил от боли. Борг также дал понять, что готов был дать ложные свидетельские показания об этом инциденте, чтобы защитить садиста от ответственности.

Участок Charing Cross был выбран Би-би-си не случайно. У него давно уже сложилась соответствующая репутация. В ответ на многочисленные жалобы Независимое управление по контролю за полицией провело в начале 2022 года официальное расследование, обнаружив проявления женоненавистничества, расизма, издевательств и сексуальных домогательств. Полицейское начальство клялось и божилось после этого, что необходимые меры для искоренения подобного поведения будут незамедлительно приняты. Кого-то из служащих уволили, кому-то объявили выговоры, кого-то оштрафовали. Но в близких к полиции кругах ходили упорные слухи, что достичь поставленной цели не удалось: слишком глубоко укоренилась среди офицеров подразделения эта шовинистская, с примесью садизма и расизма, мачо-культура. Теперь расследование Би-би-си наглядно показало, что подозрения эти оказались более чем обоснованными. И снова déjà vu: опять звучат сообщения о временном (пока) отстранении от работы, возможном увольнении нескольких офицеров, один даже был арестован, но сразу же выпущен под залог. И обещания полностью искоренить это зло. Свежо предание…

Невозможно требовать свободы слова для своих, отказывая в ней чужим

Должен признаться, что печальные результаты этого расследования вызвали у меня недоумение. У меня был личный опыт достаточно плотного общения с офицерами участка Charing Cross, причем сугубо положительный. Там умно, тонко и деликатно разрулили нашу небольшую семейную драму вокруг взбунтовавшегося подростка. Никого не обидев, нам фактически помогли успешно перевернуть неприятную страницу. Было это, правда, давно, в 90-х, но как-то трудно поверить, что с тех пор правоохранители полностью переродились. Да и недавний опыт общения с полицией графства Кент тоже оставил в высшей степени приятное впечатление. Так что предполагаю, что из последних расследований, может быть, и не нужно делать слишком далеко идущих выводов. Есть черные овцы в стаде, но надеюсь, они не в большинстве. К тому же полиция в целом показала себя отлично, безупречно справившись и с недавней разнузданной, провокационной демонстрацией сторонников Томми Робинсона в Лондоне, а летом прошлого года – и с целой волной антииммигрантских погромов, устроенных поклонниками того же деятеля в различных городах Англии под фальшивым предлогом. В полицейских летели тяжелые предметы, камни, бутылки, деревянные доски, они ловко прикрывались щитами, но все же десятки получили достаточно серьезные травмы. И если ни один иммигрант не погиб, то в этом заслуга именно британских полицейских, проявивших чудеса выдержки и мужества. После этого подозревать полицию в целом в приверженности крайне правым взглядам и симпатиях к оголтелым расистам и фашистам невозможно. Скорее справедлив обратный упрек: полиция в последнее время подвергалась справедливой критике за слепое подчинение навязанным правилам доведенной до крайности политкорректности, за преследование людей, позволивших себе неосторожные высказывания в соцсетях. Хотя высказывания высказываниям рознь. Трудно согласиться с Илоном Маском, американским вице-президентом Вэнсом и британскими крайне правыми, объявившими узником совести и политзаключенной некую Люси Коннолли, призвавшую, в разгар тех самых страшных погромов, сжигать иммигрантов и беженцев живьем, поджигая отели, в которых они размещены. В своем твите она признала себя расисткой. То все же был опасный, прямой призыв к насилию, который едва не достиг своей цели. Попытки его осуществить имели место, и только грамотные и бесстрашные действия полиции не дали им осуществиться на практике. В результате Коннолли получила небольшой, но реальный тюремный срок. И критики британских властей теперь говорят, что это значит, что страна отказалась от свободы слова и вообще превращается в подобие Северной Кореи. Интересно: часто те же буквально люди, что с пеной у рта защищали право призывать к расправам над иммигрантами, требуют примерно наказать рок-музыкантов, воспевавших (в буквальном смысле) убийство солдат израильской армии на недавнем молодежном фестивале. Но невозможно требовать свободы слова для своих, отказывая в ней чужим. На самом же деле по нормам правового демократического государства и те, и другие – и правые, и левые – должны быть наказаны за прямые призывы к насилию.

Участники очередной антиизраильской демонстрации, прошедшей в прошлую субботу в Лондоне, отказались отменить или перенести на другой день свою манифестацию в знак уважения к трауру в еврейской общине страны, объявленному в связи с террористическим нападением на конгрегацию верующих в Манчестере в святой для всех иудеев день Йом-кипур. Это, конечно, прискорбно.

Мало того, очевидцы свидетельствуют, что озлобление демонстрантов достигло такого накала, что многие из них готовы были оправдывать теракт, считая его чуть ли не законной реакцией на излишне жесткие действия израильских войск в секторе Газа, где погибли десятки тысяч мирных жителей – куда больше, чем бойцов ХАМАС. Удивительно: левые демонстранты объявляют исламофашистов ХАМАС, добивающихся уничтожения Израиля и евреев, не признающих никаких свобод и гражданских прав, считающих женщин низшими существами, а геев – подлежащих уничтожению преступниками, чуть ли не своими единомышленниками, борцами против колониализма. И готовы поддерживать их открыто антисемитские лозунги. Омерзительно? О да! Но многим ли лучше попытки замолчать или отвергнуть, как не имеющие значения, сообщения о регулярных нападениях на мечети? Последнее произошло буквально только что, вслед за терактом в Манчестере, неизвестные в балаклавах пытались сжечь мечеть в Восточном Сассексе в момент, когда имам и кто-то из прихожан еще находились внутри. Чудо, что людям удалось спастись.

По данным британского министерства внутренних дел почти половина всех преступлений на почве религиозной ненависти направлены против мусульман, и эта цифра в целом остается неизменной в последние годы и значительно превышает показатели по другим религиозным общинам. Почти половина мечетей или исламских учреждений подвергались таким нападениям.

Немало обитателей соцсетей готовы оправдывать насилие – но только направленное против "чужих". На самом же деле это две стороны одного и того же зла. Зла, от которого увы, оказались не свободны не только левые демонстранты, но и стражи порядка в самом центре Лондона.





Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



