Израиль и Ливан провели первые за долгие годы прямые переговоры

В Вашингтоне во вторник, 14 апреля, прошли переговоры дипломатов из Израиля и Ливана. Это первая подобная встреча между двумя странами за более чем три десятилетия. США выступили посредником.

Обсуждения были организованы в Госдепартаменте при участии главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио. Закрытой части переговоров предшествовала открытая сессия, на которой присутствовали высокопоставленные представители США, Ливана и Израиля, включая послов обеих ближневосточных стран, а также сотрудники Госдепартамента.

Посол Израиля Йехиэль Лейтер сказал, что состоялся "прекрасный обмен мнениями". По его словам, оба государства "на одной стороне" в противостоянии с поддерживаемой Ираном "Хезболлой". "Мы оба едины в стремлении освободить Ливан от подконтрольной Ирану оккупационной силы под названием "Хезболла", - сказал Лейтер. Комментария Ливана на это пока не приводится.

Из сообщения Госдепартамента следует, что Израиль и Ливан после трехсторонней встречи, организованной США, договорились начать двусторонние прямые контакты в соответствии с согласованными ими временем и местом переговоров.

Перед встречей во вторник госсекретарь Марко Рубио назвал переговоры "исторической возможностью", но подчеркнул, что проблемы, имеющие глубокие корни, не могут быть решены быстро. "Но мы можем начать двигаться вперед и создать основу, в рамках которой может произойти нечто очень позитивное и очень устойчивое", - добавил Рубио.

Госсекретарь США также отмечал, что обсуждения направлены не только на решение текущих проблем, но и на устранение долгосрочной нестабильности, включая региональное влияние "Хезболлы" - воинствующей проиранской группировки и политической партии, контролирующей большую часть южного Ливана и считающейся Соединёнными Штатами террористической организацией. Европейский союз внёс в "черный список" только вооруженное крыло "Хезболлы".

Ливанские официальные лица заявляли в преддверии встречи, что посол Ливана в США Нада Хамаде-Муаввад имеет право обсуждать во вторник в Вашингтоне только прекращение огня. При этом в пресс-службе израильского правительства подчеркивали, что Израиль этот вопрос поднимать не намерен. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заметил в беседе с журналистами в Иерусалиме, что переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы", что, по его словам, должно произойти до того, как Израиль и Ливан смогут подписать какое-либо мирное соглашение и нормализовать отношения.

Встречу представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне организовали спустя неделю после объявленного 7 апреля на две недели хрупкого перемирия в войне Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

Иран заявляет, что остановка боевых действия Израиля против "Хезболлы" в Ливане должна стать частью любого соглашение о прекращении более масштабной войны. Это, как отмечает Reuters, осложняет переговоры, которые при посредничестве Пакистана ведут Иран и Соединённые Штаты.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 апреля, что переговоры с Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение следующих двух дней. Об этом сообщила газета New York Post. "Вам действительно следует остаться там, потому что в ближайшие два дня что-то может произойти, и мы больше склоняемся к тому, чтобы поехать туда [чем в другое место]", - цитирует Post слова Трампа, сказанные репортеру, который, по всей видимости, находился в Исламабаде. Глава Белого дома связал возможный прогресс на переговорах с тем, что командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир, по его словам, "отлично справляется со своей работой".

В аппарате Совета безопасности России, которая более года назад заключила с Ираном договор о стратегическом партнёрстве, во вторник 14 апреля выступили с утверждением, что мирные переговоры могут быть использованы США и Израилем для подготовки к наземной операции против Ирана. Пентагон продолжает наращивать группировку войск в регионе, заявляют в Москве.

11-12 апреля в Пакистане состоялся первый этап переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Встреча не привела к какому-либо соглашению. По словам Вэнса, переговоры были "содержательными", но Иран не согласился на ключевые требования США относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива.

Война с Ираном, начавшаяся с американо-израильских ударов по Исламской республике 28 февраля, привела к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти из-за блокировки Тегераном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Этот сбой усилил давление на президента США Дональда Трампа с целью поиска пути выхода из кризиса, отмечает Reuters.



