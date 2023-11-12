Израиль нанёс удары по Газе. Ведутся бои с ХАМАС у больницы "Аль-Шифа"

Израильская боевая авиация в ночь на воскресенье и в последующие часы нанесла новые удары по палестинскому городу Газа. Местные жители рассказали об интенсивных обстрелах, передаёт Associated Press.

Наземные подразделения армии Израиля тем временем ведут бои с отрядами радикальной группировки ХАМАС, которая признана террористической в США и Евросоюзе, вблизи крупнейшего медицинского комплекса сектора Газа - больницы "Аль-Шифа". Израиль обвиняет ХАМАС в сокрытии внутри и под территорией больницы командного пункта экстремистов. Персонал больницы и сама группировка, контролирующая сектор Газа, это отрицают.

Пресс-служба израильской армии в своём телеграм-канале сообщила об ударах истребителей ЦАХАЛ по объектам "террористической инфраструктуры" в Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот. Также удары нанесены по ряду объектов в Ливане, среди целей - военные посты группировки "Хезболла". Би-би-си отмечает, что ранее "Хезболла" запустила из Ливана несколько ракет в район горы Дов на севере Израиля.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в ночь на воскресение система ПВО "Железный купол" успешно перехватила "подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа".

В телевизионном обращении в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг всё чаще звучащие международные призывы к прекращению огня, если договорённость не будет включать освобождение всех примерно 240 заложников, которых ХАМАС захватил при нападении на юг Израиля 7 октября. После этой атаки Израиль объявил о состоянии войны, начав крупную армейскую операцию в секторе Газа, и, как подчеркнул 11 ноября Нетаньяху, страна использует на поле боя всю свою мощь.

Лидеры 57 арабских и мусульманских стран на заседании в субботу в Эр-Рияде призвали к прекращению войны. Саудовская Аравия обвинила Совет Безопасности ООН в том, что он не выполняет свои обязанности и не призывает Израиль к ответу за действия в Газе. При этом на саммите не было сказано ни слова осуждения в адрес членов ХАМАС.

Как отмечает Associated Press, в субботу Биньямин Нетаньяху начал излагать послевоенные планы Израиля в отношении сектора Газа, и они резко контрастируют с видением, которого придерживаются Соединённые Штаты - ближайший союзник Израиля. Нетаньяху заявил, что Газа будет демилитаризована, и что Израиль сохранит контроль над безопасностью в регионе - с возможностью свободно входить в сектор для выслеживания экстремистов. Нетаньяху также отверг идею о том, чтобы Палестинская администрация, которая сейчас управляет частями оккупированного Израилем Западного берега, на каком-то этапе контролировала сектор Газа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем и рассматривают создание единого палестинского правительства в секторе и на Западном берегу Иордана как шаг к палестинской государственности. "То, что я слышал от израильских лидеров, так это то, что у них нет намерения повторно оккупировать сектор и вернуть себе контроль над Газой", - говорил Блинкен 8 ноября после встречи министров иностранных дел "Большой семёрки" в Токио.