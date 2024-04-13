В Израиле будут закрыты школы – в ожидании возможного удара Ирана

Командование тыла Армии обороны Израиля, которое ведает вопросами гражданской обороны, приняло решение о временной приостановке работы образовательных учреждений по всей стране. Вечером в субботу обнародованы соответствующие официальные инструкции.

Ограничения введены до вечера 15 апреля. В ближайшие два дня в стране не должны работать детские сады, школы, вузы и детские лагеря. Также запрещены массовые скопления людей с числом участников более 1000.

В Израиле начинаются школьные каникулы в связи с приближением праздника Песах. Однако в дни каникул на базе школ работают детские лагеря, организуются поездки и экскурсии. Все эти мероприятия в ближайшие дни должны быть отменены.

В сообщении говорится, что решения приняты на основании оценки ситуации. По всей видимости, речь идёт о реагировании на угрозу возможного ракетного обстрела со стороны Ирана, о которой в последнее время предупреждали, в частности, американские военные. Агентства также сообщают, что армия Израиля находится в состоянии повышенной боеготовности, а в воздухе постоянно дежурят десятки боевых самолётов.

Президент США Джо Байден в субботу прервал свой отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона перед лицом возможных атак со стороны Ирана и проиранских сил в регионе.

В последние дни поступают сообщения со ссылкой на источники в правительстве США, что Иран в самое ближайшее время может нанести удар по военным целям в Израиле с использованием ста беспилотников и десятков ракет.

Возможная атака станет ответом на удар, предположительно совершённый Израилем, по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая высокопоставленных офицеров.

На похоронах убитых членов КСИР бывший командир вооружённого формирования генерал Мохсен Резаи заявил, что решение о мести Израилю принято и обязательно будет исполнено. Отомстить обещал и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Госдепартамент США в четверг выпустил предостережение для американцев, находящихся в Израиле, посоветовав им не выезжать за пределы больших городов, которые лучше защищены системами ПВО. Сотрудникам дипломатических ведомств в стране предписано ждать распоряжений по ходу изменения ситуации.

Также многие страны мира, включая США, Францию, Польшу, Индию и Россию, рекомендуют своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Израиль.

Военные эксперты, опрошенные CBS, считают, что израильской противовоздушной обороне будет сложно отразить атаку предполагаемого масштаба. По их прогнозам, возможны значительные разрушения, что приведёт к резкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

В четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования армии США Майкл Курилла. Он встречается с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и высшим командованием ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден в среду заявил о готовности защищать Израиль "с железной решимостью". В пятницу он подтвердил эти слова и вновь призвал Иран не совершать действий, которые могут привести к эскалации и без того, учитывая конфликт в секторе Газа, напряжённой ситуации. Вместе с тем, по словам Байдена, иранская атака на Израиль возможна и "скорее, раньше, чем позже", сообщает AP.