Израиль отозвал своего посла в Испании из-за слов премьера Педро Санчеса

Израиль в четверг отозвал для консультаций своего посла в Мадриде, после того как премьер-министр Испании Педро Санчес высказал сомнения в соблюдении израильскими военными гуманитарного права в секторе Газа.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил главе МИД Эли Коэну вызвать посла Испании для передачи ему ноты протеста. Слова Санчеса Нетаньяху назвал "постыдными". Он также заметил, что заявление Санчеса прозвучало в день, когда боевики ХАМАС убили нескольких израильтян в Иерусалиме – "нашей столице", как сказал Нетаньяху.

Палестинская радикальная группировка ХАМАС признана террористической организацией в США, Европейском союзе, а также в самом Израиле.

Представитель МИД Испании не смог оперативно прокомментировать ситуацию, отмечает агентство Reuters.

На прошлой неделе схожие комментарии Педро Санчеса и главы правительства Бельгии побудили главу внешнеполитического ведомства Израиля вызвать для беседы послов обеих этих стран. Эли Коэн назвал высказывания повторением "ложных утверждений", дающих террористам импульс для дальнейших действий. Санчес тогда отмечал, что дружественные страны должны позволять друг другу высказывать какие-то оценки.