Израиль планирует эвакуировать Рафах и зачистить его от бойцов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу сообщил, что поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из города Рафах на юге сектора Газа, у границы с Египтом. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна приступить к зачистке Рафаха и прилегающих территорий от бойцов радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Нетаньяху заявил, что в Рафахе и окрестностях базируются четыре батальона ХАМАС.

Премьер-министр не уточнил, куда именно можно будет эвакуировать мирное население на время проведения войсковой операции. Один из источников, близких к израильскому правительству, рассказал агентству Reuters, что речь может идти о перемещении жителей в северные районы сектора Газа — те самые, которые беженцы ранее были вынуждены покинуть. Страны-соседи Израиля - Египет и Иордания - категорически отказались принимать беженцев из сектора.

Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что план Нетаньяху подразумевает насильственное перемещение палестинцев с их родной земли, что "переступает все красные линии" и может "подтолкнуть регион к бесконечной войне".

По разным оценкам, в районе Рафаха на юге сектора Газа сейчас находятся от одного до 1,4 миллиона палестинцев. Это как жители региона, так и те, кто эвакуировался с севера сектора после начала операции Израиля по борьбе с ХАМАС. Многие из них вынуждены жить в палаточных лагерях и зависят от гуманитарной помощи.

Ранее Белый дом призвал правительство Нетаньяху воздержаться от переноса военной кампании в Рафах и позаботиться о безопасности мирных палестинцев. Президент США Джо Байден охарактеризовал ответные действия ЦАХАЛ в Газе как "чрезмерные".