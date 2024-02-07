Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о прекращении огня

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху отверг предложения радикальной палестинской группировки ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Группировка признана террористической в США и ЕС.

Нетаньяху вновь пообещал уничтожить группировку, заявив, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме краха ХАМАС. "Только полная победа позволит нам восстановить безопасность в Израиле, как на севере, так и на юге", – заявил он.

Как пишет агентство Reuters, высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал высказывания Нетаньяху "политической бравадой", которая свидетельствует о намерении израильского лидера продолжать конфликт в регионе.

Другой представитель ХАМАС сообщил, что представители группировки отправятся в четверг в Каир, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня с посредниками из Египта и Катара.

Ранее ХАМАС отверг сделку об освобождении израильских заложников, которая была предложена посредниками на встрече в Париже и согласована с Израилем. По данным Reuters, во вторник группировка выдвинула встречное предложение, которое предполагает прекращение огня на четыре с половиной месяца, в течение которого все заложники будут освобождены, Израиль выведет свои войска из сектора Газа и будет достигнуто соглашение о прекращении войны. Предложение ХАМАС включает три этапа.

Первый этап предполагает прекрещение боевых действий на 45 дней: в этот период ХАМАС освобождает женщин, мужчин до 19 лет, а также пожилых и больных заложников в обмен на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. Израиль на этом этапе должен вывести войска из населенных пунктов в секторе Газа.

Второй этап включает освобождение оставшихся заложников и полный уход Израиля из сектора Газа. Третий этап предполагает обмен останками погибших. В сделку также входит увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.