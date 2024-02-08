Израиль освободил 71 палестинца, арестованного в Газе

Израильские власти освободили 71 палестинца, арестованного в ходе наземной военной операции в секторе Газа. Среди освобождённых 19 женщин. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на власти Газы. По их данным, палестинцы были выпущены из Израиля через погранпункт "Керем-Шалом".

С чем именно связано освобождение арестованных, не сообщается.

Израиль и палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, ведут переговоры о перемирии и возвращении израильских заложников, которых джихадисты захватили во время нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года.

Ранее агентство Reuters опубликовало план прекращения огня в секторе Газа, предложенный представителями ХАМАС. Документ, как утверждается, содержит три этапа: обмен израильских заложников на палестинских заключённых из израильских тюрем; восстановление сектора Газа и отвод израильских войск; обмен телами погибших. Палестинцы также предлагают прекратить бои как минимум на четыре с половиной месяца.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план, предложенных ХАМАС. Нетаньяху в очередной раз заявил, что боевые действия в Газе будут продолжаться до полного уничтожения джихадистской группировки.

"Уступка безумным требованиям ХАМАС не только не приведет к освобождению заложников, но и станет прологом к другой резне", — отметил Нетаньяху в разговоре с журналистами.

На Ближнем Востоке в эти дни находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил надежду на скорое заключение соглашения между палестинцами и израильтянами.

Известно, что сегодня утром представители ХАМАС прибыли в Каир для очередного раунда переговоров по соглашению о режиме прекращения огня в секторе Газа.

Больше новостей Радио Свобода: