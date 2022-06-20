Израиль планирует распустить парламент и провести новые выборы

Правящая коалиция Израиля намерена распустить парламент и объявить новые выборы, сообщает The New York Times. Голосование за самороспуск состоится в Кнессете на следующей неделе. Если предложение будет поддержано, осенью в Израиле состоятся уже пятые парламентские выборы за последние три года.
Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в июне 2021 года достигли коалиционного соглашения, согласно которому первые два года на посту премьер-министра должен был провести Беннет, а затем – по ротации – эту должность получил бы Лапид. Но в свете продолжающегося парламентского кризиса обоим лидерам вряд ли удастся удержать свои позиции.
- Нынешнее правительство с самого начала подвергалось критике: оно состоит из представителей восьми партий, в числе которых есть как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские группы. Парламенту удалось принять новый бюджет страны, произвести назначения на ключевые посты и улучшить отношения с государствами арабского мира. Но всё же члены Кнессета регулярно вступают в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.
- Самороспуск Кнессета и новые выборы – это "спасательный круг" для бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, чья партия "Ликуд" сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает New York Times. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца.
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