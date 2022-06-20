Израиль планирует распустить парламент и провести новые выборы

Правящая коалиция Израиля намерена распустить парламент и объявить новые выборы, сообщает The New York Times. Голосование за самороспуск состоится в Кнессете на следующей неделе. Если предложение будет поддержано, осенью в Израиле состоятся уже пятые парламентские выборы за последние три года.

Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в июне 2021 года достигли коалиционного соглашения, согласно которому первые два года на посту премьер-министра должен был провести Беннет, а затем – по ротации – эту должность получил бы Лапид. Но в свете продолжающегося парламентского кризиса обоим лидерам вряд ли удастся удержать свои позиции.