Израиль призвал жителей покинуть Газу перед основным наступлением армии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей города Газа покинуть его перед основным наступлением израильских войск. Об этом он заявил в видеообращении из оперативного штаба израильских ВВС. Его слова приводит The Times of Israel.
Как сказал в понедельник Нетаньяху, вывод из строя за предыдущие двое суток "50 объектов террора" был "лишь прелюдией" по захвату всего города. "Всё это только вступление к основным наземным манёврам наших сил, которые сейчас собираются в городе Газа", - заявил Нетаньяху.
Уже на следующий день израильтяне начали сбрасывать листовки на палестинцев в Газе с требованием покинуть город, довоенное население которого составляло около миллиона человек. Распоряжение об эвакуации вызвало панику и замешательство среди жителей, которые говорят, что не знают такого безопасного места, где они могли бы укрыться, передаёт Reuters. Многие палестинцы говорят, что останутся в Газе, и пока признаков массового оттока населения не наблюдается.
В понедельник 8 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по одному из высотных зданий в Газе. Внутри этого здания, как утверждается, группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, "создала военную инфраструктуру, предназначенную для подготовки и проведения терактов против израильской армии".
"Перед ударом были приняты меры для максимального снижения ущерба гражданскому населению, в том числе заблаговременное предупреждение населения, использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительная разведка", – приводит заявление ЦАХАЛ Настоящее время.
Минобороны Израиля 20 августа утвердило план наступления на город Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона II", в армию призвали более 60 тысяч резервистов. Глава ведомства Исраэль Кац заявил, что после завершения операции "Газа изменит свой облик и больше не будет прежней".
29 августа были отменены ежедневные "тактические паузы", которые позволяли международным гуманитарным организациям доставлять помощь мирному населению. ЦАХАЛ, несмотря на отмену пауз, обещал "продолжить поддерживать гуманитарные усилия".
- Большинство жителей сектора Газа уже не раз были вынуждены покидать места проживания за время войны между Израилем ХАМАС, начавшейся в октябре 2023 года. Тогда боевики палестинской группировки напали на юг Израиля, жестоко убив 1200 человек и захватив 251 заложника.
- По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате начатой Израилем, в ответ на теракт 7 октября 2023 года, крупной армейской операции погибли 64 тысячи палестинцев.
- Почти все жители сектора Газа стали внутренне перемещёнными лицами. Большая часть этой палестинской территории лежит в руинах. Помимо этого за последние месяцы обострился кризис с нехваткой продовольствия и голодом, отмечает агентство Reuters.