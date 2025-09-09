Израиль призвал жителей покинуть Газу перед основным наступлением армии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей города Газа покинуть его перед основным наступлением израильских войск. Об этом он заявил в видеообращении из оперативного штаба израильских ВВС. Его слова приводит The Times of Israel.

Как сказал в понедельник Нетаньяху, вывод из строя за предыдущие двое суток "50 объектов террора" был "лишь прелюдией" по захвату всего города. "Всё это только вступление к основным наземным манёврам наших сил, которые сейчас собираются в городе Газа", - заявил Нетаньяху.

Уже на следующий день израильтяне начали сбрасывать листовки на палестинцев в Газе с требованием покинуть город, довоенное население которого составляло около миллиона человек. Распоряжение об эвакуации вызвало панику и замешательство среди жителей, которые говорят, что не знают такого безопасного места, где они могли бы укрыться, передаёт Reuters. Многие палестинцы говорят, что останутся в Газе, и пока признаков массового оттока населения не наблюдается.

В понедельник 8 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по одному из высотных зданий в Газе. Внутри этого здания, как утверждается, группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, "создала военную инфраструктуру, предназначенную для подготовки и проведения терактов против израильской армии".

"Перед ударом были приняты меры для максимального снижения ущерба гражданскому населению, в том числе заблаговременное предупреждение населения, использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительная разведка", – приводит заявление ЦАХАЛ Настоящее время.

Минобороны Израиля 20 августа утвердило план наступления на город Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона II", в армию призвали более 60 тысяч резервистов. Глава ведомства Исраэль Кац заявил, что после завершения операции "Газа изменит свой облик и больше не будет прежней".

29 августа были отменены ежедневные "тактические паузы", которые позволяли международным гуманитарным организациям доставлять помощь мирному населению. ЦАХАЛ, несмотря на отмену пауз, обещал "продолжить поддерживать гуманитарные усилия".

Большинство жителей сектора Газа уже не раз были вынуждены покидать места проживания за время войны между Израилем ХАМАС, начавшейся в октябре 2023 года. Тогда боевики палестинской группировки напали на юг Израиля, жестоко убив 1200 человек и захватив 251 заложника.

По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате начатой Израилем, в ответ на теракт 7 октября 2023 года, крупной армейской операции погибли 64 тысячи палестинцев.

Почти все жители сектора Газа стали внутренне перемещёнными лицами. Большая часть этой палестинской территории лежит в руинах. Помимо этого за последние месяцы обострился кризис с нехваткой продовольствия и голодом, отмечает агентство Reuters.



