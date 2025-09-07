Трамп: США ведут "глубокие переговоры" с ХАМАС о заложниках

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт "очень глубокие переговоры" с группировкой ХАМАС, признанной террористической в Израиле, Соединённых Штатах и Евросоюзе, об освобождении оставшихся заложников в секторе Газа.

По словам Трампа, США требуют немедленного освобождения всех захваченных палестинскими группировками 7 октября 2023 года. Президент уточнил, что, по его данным, некоторые из считавшихся живыми, могли недавно погибнуть. Подробностей Трамп не привёл.

По сообщениям СМИ, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился в Париже с катарскими официальными лицами для обсуждения возможного соглашения о прекращении огня и обмене заложниками. В переговорах, по словам президента, задействован и его зять Джаред Кушнер, занимавший пост старшего советника Белого дома во время первого президентского срока Трампа.

Форум семей заложников поблагодарил американского лидера за непоколебимую решимость и сострадание. Близкие заложников отметили, что общественное давление на власти растёт, а на улицы выходят тысячи протестующих с требованием прекратить войну и вернуть захваченных домой.

В то же время в Израиле усиливаются споры о тактике правительства в отношении ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на жёстких условиях — освобождение всех заложников, разоружение группировки и демилитаризация Газы, а также израильский контроль над безопасностью.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к захвату города Газа. По данным израильских СМИ, армия опасается, что ХАМАС может попытаться переместить заложников или использовать их как живой щит. Высокопоставленные военные предупреждают, что операция может занять месяцы и поставит жизни заложников под ещё большую угрозу.

ХАМАС в ответ заявил о готовности к "всеобъемлющему соглашению" — обмену всех пленных на палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах, и созданию "администрации технократов" в Газе. Израиль отверг это предложение как политическую уловку.

По официальным данным, в руках джихадистов в секторе Газа остаются 48 человек, из них 26 объявлены погибшими. Израильские власти пока не прокомментировали слова Трампа о возможной гибели части живых заложников.