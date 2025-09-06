ЦАХАЛ полностью уничтожил высотное здание в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по высотному зданию в центре города Газа. Оно полностью разрушено.

По утверждению военных, здание использовала группировка ХАМАС, признанная террористической в Израиле, США и Евросоюзе, для организации атак на израильских солдат.

В помещениях находились разведывательные пункты, наблюдательные посты и подземная инфраструктура террористов для организации засад. Рядом с объектом ХАМАС также разместил взрывные устройства, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Телеграм-канал Abu Ali Express, который ведет мониторинг арабских СМИ и соцсетей, пишет, что эта высотка уже частично была разрушена в ходе боевых действий.

Представитель армии подчеркнул, что в ближайшие дни будут атакованы и другие здания, заминированные ХАМАСом, чтобы предотвратить угрозу израильским силам.

Палестинские источники сообщают, о гибели нескольких десятков человек в результате ударов израильской армии. В районе Зейтун наблюдаются масштабные разрушения, нанесенные последними ударами ЦАХАЛ.