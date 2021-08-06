Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Ливана

Около двух десятков ракет выпущено по территории Израиля со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная ливанская группировка "Хезболла".

Армия обороны Израиля сообщила, что часть ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол", остальные упали на открытой местности в районе Хермона. О раненых и разрушениях сведений не поступало.

Ливанские СМИ пишут, что "Хезболла" не имеет отношения к обстрелам.

В ночь на 5 августа израильская авиация атаковала ряд целей на юге Ливана. Военные Израиля сообщили, что удары наносились в ответ на ракетные запуски в направлении израильских населённых пунктов. Это был первый случай использования авиации против ливанских позиций за последние годы.

Командование миротворцев ООН в Южном Ливане оценивало обстановку очень серьёзной и призвало стороны к прекращению огня.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что авиаудар указывает о наличии агрессивных намерений со стороны Израиля. Действия израильских военных осудил Вашингтон.

Израиль и "Хезболла" вели серьёзные боевые действия в 2006 году. Тогда ливанские вооружённые бойцы обстреляли позиции израильских военных на границе и напали на пограничный патруль. Погибли восемь пограничников, трое получили ранения. Двое военнослужащих были захвачен в плен. Из тела возвратили Израилю через два года.

В ответ на нападения израильская армия начала военную операцию "Достойное возмездие". Боевые действия продолжались более 30 дней. По разным данным, погибло более тысячи ливанцев и более полутора сотен израильтян.

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация. США, Великобритания, Израиль, Лига арабских государств и другие страны признали группировку террористической. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается. Группировка выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: