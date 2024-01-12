Израиль в Международном суде ООН отрицает обвинения в геноциде

Израиль в Международном суде ООН в Гааге отрицает обвинения в геноциде палестинцев в секторе Газа. Советник израильского МИД Таль Беккер назвал версию истцов "очень сильно искажённой". Он заявил, что акты геноцида совершил ХАМАС против израильтян.

Израиль утверждает, что ведёт в секторе Газа войну с подразделениями ХАМАС — группировки, признанной террористической в США и Евросоюзе, - а не с ппалестинцами как таковыми. Большое количество жертв среди мирного населения он объясняет тем, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты среди гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, мечети и больницы, и использует мирное население в качестве живого щита.

Беккер напомнил суду о нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года, когда погибли около 1200 израильтян, преимущественно мирных жителей, более 200 были взяты в заложники. Он подчеркнул, что боевики ХАМАС действовали с неслыханной жестокостью, убивая, насилуя и пытая израильтян, в том числе детей и стариков. Призывы к Израилю прекратить войну в Газе, по его мнению, равнозначны призывам лишить Израиль права на самооборону и заставить отказаться от обязанностей по защите своей страны и её граждан.

"Невероятные страдания мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев, - в первую очередь результат действий ХАМАС, его стратегии", - сказал Беккер.

Советница Министерства юстиции Израиля профессор Галит Рагуан представила в суде документальные фото ракет и ракетных установок ХАМАС, обнаруженных израильскими военными в жилых домах и на крышах зданий миссии ООН в Газе, а также военных туннелей под больницей Аль-Шифа. "В каждой больнице, которую обыскал ЦАХАЛ, были найдены следы военного присутствия", - заявила она. Рагуан подчеркнула, что ЦАХАЛ старается свести к минимуму потери среди гражданских, заранее предупреждая об обстрелах и рекомендуя покинуть опасные районы.