Израильская армия сообщила о 199 людях в плену у ХАМАС

В плену у палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, находятся 199 человек. Это следует из заявления представителя израильской армии Даниэля Хагари, который рассказал, что военные уведомили семьи заложников.
"Мы прилагаем энергичные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и у нас есть такая информация", – сказал Хагари. Он добавил, что израильская армия не будет наносить удары, которые поставят жизнь заложников под угрозу.
Ранее в ХАМАС заявляли, что 13 заложников погибли в результате израильских атак по сектору Газа.
К понедельнику, 16 октября, в результате нападения ХАМАС на Израиль в стране погибли более 1400 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – больше 2750, по официальным данным сторон.
- ХАМАС напал на Израиль в субботу, 7 октября. В ответ Израиль наносит удары по сектору Газа, который контролируется ХАМАС. В преддверии ожидаемой наземной операции Израиль рекомендовал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона – это затрагивает более миллиона человек, ООН охарактеризовала такую эвакуацию как "гуманитарный кризис". Обе стороны называют происходящее "войной".
- Вторжение ХАМАС в Израиль прямо осудили десятки стран, в том числе США, Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Украина. Обвинили Израиль в эскалации конфликта среди прочих Иран, Ирак и Катар. Россия, Китай и ещё несколько стран призвали к прекращению огня.
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