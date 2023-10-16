Израильская армия сообщила о 199 людях в плену у ХАМАС

В плену у палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, находятся 199 человек. Это следует из заявления представителя израильской армии Даниэля Хагари, который рассказал, что военные уведомили семьи заложников.

"Мы прилагаем энергичные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и у нас есть такая информация", – сказал Хагари. Он добавил, что израильская армия не будет наносить удары, которые поставят жизнь заложников под угрозу.

Ранее в ХАМАС заявляли, что 13 заложников погибли в результате израильских атак по сектору Газа.

К понедельнику, 16 октября, в результате нападения ХАМАС на Израиль в стране погибли более 1400 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – больше 2750, по официальным данным сторон.