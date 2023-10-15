Израильская армия сообщила об убийстве одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье, 15 октября, в результате авиаудара по сектору Газа убит один из командиров радикальной группировки ХАМАС Биллал Аль-Кедра.

ЦАХАЛ называет его ответственным за нападение на кибуц Нирим на юге Израиля. Вблизи этого населённого пункта проходил музыкальный фестиваль, на участников которого было совершено нападение. Погибли более 200 человек.

Помимо Аль-Кедры убиты и другие джихадисты ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Кроме того, в сообщении ЦАХАЛ говорится, что вечером в субботу и в ночь на воскресенье израильская армия атаковала более 100 военных объектов в секторе Газа – в частности в Зайтуне, Хан-Юнисе и западной Джабалии. Также нанесены удары по командным пунктам "Исламского джихада".

Группировки ХАМАС и "Исламский джихад", признанные террористическими многими странами мира, напали со стороны сектора Газа на юг Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" и начал атаковать Газу.

По последним данным, в результате нападения джихадистов погибли более 1300 человек. Палестинская сторона сообщила, что число убитых в результате ответных атак Израиля превышает 2200 человек. В заложниках у ХАМАС находятся примерно 120 человек.

Вчера ЦАХАЛ заявил о готовности расширить военные действия в секторе Газа и включить в них наземную операцию.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля пишет, что наземная операция должна была начаться в эти выходные, но её отложили на несколько дней. Одной из причин называются погодные условия, в частности облачность, которая может осложнить работу лётчиков.