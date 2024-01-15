Израильского футболиста арестовали в Турции за повязку "100 дней. 7/10"

Против израильского футболиста, выступающего за турецкий клуб "Антальяспор", Сагива Йехезкеля возбудили уголовное дело за повязку на запястье "100 дней. 07/10" в память о нападении ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Дело расследуется по статье о публичном разжигании ненависти и вражды. По данным турецких СМИ, Йехезкель арестован.

Накануне 28-летний футболист отпраздновал гол в матче с "Трабзонспором", показав надпись на своей повязке. Его послание напоминает о ста днях с момента нападения на Израиль группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. Более 130 заложников ХАМАС до сих пор удерживает в плену, по данным израильской стороны. В ответ Израиль, пообещав уничтожить ХАМАС, наносит удары по сектору Газа, который находится под контролем группировки.

По мнению Тунча, своим жестом Йехезкель поддержал "израильскую бойню в Газе". Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно называл Израиль "террористическим государством".

"Антальяспор" уволил Йехезкеля из-за повязки, обвинив его в действиях "против ценностей" Турции. Федерация футбола Турции также осудила "неприемлемое поведение футболиста".

В самом Израиле сто дней войны отметили 100-минутной паузой в рабочем дне и митингами с призывом к возвращению заложников.