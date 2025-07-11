"Известия": Минобороны может утилизировать единственный авианосец

Минобороны России может отправить в утиль единственный российский авианосец — тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники. По их данным восстановительные работы на корабле приостановлены, а в ближайшее время Главное командование ВМФ и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) должны решить, стоит ли продолжать ремонт и возвращать корабль в строй.

В ОСК заявили, что вопрос относится к компетенции Минобороны. Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что модернизация "Адмирала Кузнецова" нецелесообразна, так как флоту нужны не авианосцы, а носители беспилотных систем.

Контр-адмирал Михаил Чекмасов в разговоре с "Известиями", напротив, отметил, что стратегические документы предполагают наличие авианосных соединений на Северном и Тихоокеанском флотах, а Китай и Индия активно развивают свои авианосцы.

Военный аналитик Илья Крамник допускает, что "Адмирал Кузнецов" может быть списан, а его имя перейдет другому кораблю. Он подчеркнул, что современный флот невозможен без авиационной поддержки.

Корабль участвовал в сирийской кампании, где палубная авиация впервые участвовала в боевых действиях.

"Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в составе российского флота. Корабль с 2017 года находится в ремонте под Мурманском. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария. На авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.

В 2019 году на корабле произошёл пожар. во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. В результате погибли два человека, 14 пострадали. Ряд близких к министерству обороны источников в России сообщал, что корабль может быть списан, официально это не подтверждалось.

В 2022 году также сообщалось о пожаре. В 2022 году глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что "Адмирал Кузнецов" вернётся в боевой состав флота в первом квартале 2024 года.

Год назад ФСБ сообщила о предотвращённом на крейсере теракте. Спецслужба утверждает, что заказчиком теракта были спецслужбы Украины, под руководством главного управления военной разведки (ГУР).