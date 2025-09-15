К 7 годам приговорили 19‑летнего уральца, хотевшего вступить в РДК

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 7 годам колонии строгого режима 19-летнего Вадима Томилова из города Ирбит Свердловской области. Его обвинили в покушении на госизмену и участии в террористической организации за попытку вступить в Русский добровольческий корпус (РДК), в котором на стороне Украины воюют граждане России. После задержания, как утверждал Томилов, ему угрожали пытками родителей, если он не сознается. Об этом сообщает "Настоящее Время".

Суд назначил наказание, которое запрашивала прокуратура. Первые три года осуждённый должен будет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы по истечении наказания в колонии.

Томилов занимался борьбой и лыжным спортом в спортивной школе, а в 2021 году занял третье место на первенстве России по самбо. В апреле 2024 года он вышел в общероссийский этап Всероссийской олимпиады школьников, представив модель ветрогенератора.

По версии следствия, в апреле 2024 года, вскоре после того, как ему исполнилось 18 лет, Томилов втайне от родителей получил загранпаспорт и, по данным следствия, вступил в ряды РДК через телеграм-бот. На допросе в суде юноша сказал, что заполнил электронную анкету подразделения и оставил контакт в телеграме для связи. После этого, как утверждает следствие, его пригласили в Тбилиси, попросив взять с собой 1500 долларов "на проживание". Томилов взял микрокредит в 45 тысяч рублей и 9 мая 2024 года уехал из Ирбита в Екатеринбург, взяв билет на самолёт до Тбилиси на 11 мая.

Родители Томилова, поняв, что он пропал, позвонили в полицию. Позже они смогли связаться с сыном, и тот в переписке с отцом рассказал, что собирался уехать, и прислал ему видео РДК. Родителям удалось отговорить Вадима от поездки, но при этом они сообщили сотрудникам силовых структур адрес хостела, в котором остановился Томилов, и переслали сотруднику полиции переписку с ним. Томилов был задержан в тот же день.

Одна из родственниц Вадима рассказала "Сибирь.Реалии", что родители, вопреки слухам, не донесли на сына в полицию, а просто хотели его найти после исчезновения. она же расскзала, что после задержания Томилова пытали сотрудники ФСБ. "Стали угрожать родителям – типа придут все 10 человек и будут бить его мать и отца! Конечно, он что угодно подписал", - рассказала она. Суд назначил проверку по заявлению Томилова о насилии со стороны сотрудников силовых структур, но в возбуждении дела отказали.

В суде Томилов назвал свое желание вступить в РДК "юношеским протестом" и подчёркивал, что отказался от этой идеи еще до задержания: поэтому, по его словам, он и назвал родителям адрес хостела и согласился вернуться домой.