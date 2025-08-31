"Родители его не предавали". Выпускнику школы грозит 7 лет за "попытку" вступить в РДК

18 августа обвинение запросило 18-летнему Вадиму Томилову из Свердловской области 7 лет колонии за якобы попытку вступить в "Русский добровольческий корпус". Провластные СМИ писали о том, что задержали Вадима якобы из-за того, что его "сдали родители". Родственники Вадима рассказали редакции Сибирь.Реалии о том, что никто из родителей его "не сдавал" и они никогда не конфликтовали с сыном из-за его политических взглядов.

"Били и угрожали жестко"

Вадима задержали в хостеле Екатеринбурга 9 мая 2024 года. Потом его доставили в отделение полиции при аэропорте "Кольцово".

– 17-летнего пацана (только в апреле 2025 года Вадиму исполнилось 18 лет) сотрудники ФСБ били в живот и угрожали ток по нему пустить! Вы представляете кучу тренированных мужиков, творивших такое со школьником?! Увезла в ОВД полиция, но потом в отдел пришли "сотрудники в гражданском", так понимаю, фсбшники, они связали ему руки ремнем, на глаза натянули шапку – когда Вадим пытался ее снять или сдвинуть с глаз, его били по голове! Когда увидели, что его этим не проймешь, стали угрожать родителям – типа придут все 10 человек и будут бить его мать и отца! Конечно, он что угодно подписал. Что именно?! А все, что "рекомендовали" сотрудники ФСБ. Один бородач при этотм у него перед лицом двумя пистолетами размахивал. Для убедительности, – так описывает одна из родственниц Вадима об обстоятельствах, при которых он дал признательные показания.

В релизах ФСБ утверждается, что при обыске у подростка обнаружили ремень с изображением герба Третьего рейха на пряжке, билет до Тбилиси с вылетом 11 мая и тelegram-бот, в котором он якобы заполнил анкету для вступления в РДК Воинское формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, воюющими на стороне Украины с 2014 года в российско-украинской войне. . Против Томилова возбудили уголовное дело по статье о "покушении на участие в террористической организации". Следствие заявило, что в период с 2 декабря 2023 года по 9 мая 2024 года Томилов якобы вступил в "Русский добровольческий корпус", "разделяя идеологию нацизма, выступая против российской власти и проведения "СВО".

По сведениям ФСБ, Томилов якобы планировал приехать в Тбилиси для "очной встречи с представителем РДК", а в случае одобрения его кандидатуры – вступить в ряды корпуса на территории Украины.

– Якобы Вадим связался с организацией через бот и заполнил анкету для вступления в "РДК". Но ни мы, ни его родители ничего об этом не знаем, фактов нет. Еще они утверждают, что его просили взять с собой 1,5 тысяч долларов "на жизнь", но таких денег у него не нашли. Адвокату он говорил, что там был какой-то очень предварительный опрос, где из личных данных был только диапазон его возраста – до 24 лет, – говорит родственница. – Насчет ремня – Вадим увлекался историей, особенно Второй мировой войны, собирал разные артефакты того и другого времени. У него и обереги викингов были, и другие подобные штуки. Причем тут терроризм вообще? Какой нацизм?! Тем более, что никуда лететь он в итоге не собрался. Он позвонил родителям, сказал, что согласен вернуться домой, попросил маму забрать его из хостела (живет семья в городе Ирбит, 198 км от Екатеринбурга). Он уже передумал куда-либо ехать. Но даже его желание лететь в Грузию ни о чем таком не говорит – мало у нас парней призывного возраста спешно покинули страну по всем известной причине?!

Родные и друзья Вадима подтверждают, что сообщения о том, что его якобы "сдали" родители, "не более чем вбросы".

– Они просто испугались, когда он уехал из дома, пропал, на звонки не отвечал. Они написали заявление в полицию, не знали, что и думать. Но полиция даже найти его не сумела сама. Вадим сам связался с родителями, сказал, что вернется домой – находится там-то там-то. Отец радостно сообщил полиции "отбой", мол, нашелся, не надо искать. А те взяли и его арестовали! При этом заявили, что задержали в аэропорту при посадке на рейс до Грузии, а это не так – он уже передумал лететь.

"Золотой мальчик"

Конфликтов с родителями по поводу политических взглядов у Вадима, по словам собеседников Сибирь.Реалии, не было.

– Они не прям близки-близки, но он уважительно всегда отзывался о них, любит и отца, и мать, и братьев, старшего и младших. Слово грубого о них ни разу не сказал. Семья, видно, тоже его любит и ценит. Он у них "золотой мальчик", спортсмен, самбист (Томилов занимался самбо и лыжным спортом в детской юношеской спортивной школе Ирбита, в 2021 году занял третье место на первенстве России по самбо, первое место – в соревнованиях по армреслингу), хорошист, олимпиадник (его имя указано в числе городских победителей олимпиад по школьным предметам и соискателей премии губернатора Свердловской области за 2023-2024 учебный год), – говорит один из приятелей Вадима Максим (имя изменено для его безопасности). – Никуда уезжать он не планировал, вроде. Сейчас в армию никто идти не хочет, срочников тоже ведь на войну загребают. Но студентов редко трогают, вроде. Он собирался в УрФУ (Уральский федеральный университет) поступать. Факультет не знаю.

По словам родственников, тему войны Томиловы в семье совсем не обсуждали. Тем не менее у его родителей больше вопросов и неприятия вызвало бы желание сына вступить в ЧВК или пойти в военкомат, отметили наши собеседники.

Отец Вадима работает в МЧС водителем. Мать – врач спортивной медицины в управлении культуры, физкультуры и спорта.

– Там в протоколе первом вообще вранье полное. Полицейский якобы написал, что Вадим ему заявил, что с 16 лет "идеологизирован нацизмом" и что он якобы еще тогда "планировал убивать русских людей"! Состряпал и довольный передал подростка фсбшникам. Вадим позже пришел в ужас от того, что тот записал после фразы "вступил в один чат-бот про РДК", – говорят родные подростка.

В мае 2025 года (по достижении совершеннолетия) судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Анастасия Кузнецова избрала Томилову меру пресечения в виде заключения под стражу. В июле другая судья Верх-Исетского суда Татьяна Орлова продлила меру пресечения. Сейчас Вадим Томилов находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. По сообщениям правозащитников, некоторое время он сидел в соседних камерах с американским журналистом Эваном Гершковичем Американско журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. По версии следствия, он якобы "по заданию ЦРУ" собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Руководство США и издания The Wall Street Journal категорически отвергали обвинения и заявляли о невиновности журналиста. Гершковича освободили из СИЗО "Лефортово" 1 августа 2024 года в результате обмена заключенными между Россией и западными странами.. В июле прошлого года Росфинмониторинг внес подростка в список террористов и экстремистов.

Изначально Томилову вменяли покушение на участие в террористической организации, по этому обвинению ему грозило максимум – до 15 лет колонии. Но 21 февраля 2025 года в Центральном окружном военном суде ему вменили покушение на госизмену и "подготовку к участию в деятельности террористической организации" – по этому обвинению предусмотрено до 20 лет заключения.

Вадим Томилов свою вину отрицает. По словам родных, на адвоката семья не собирает, над делом Томилова работает адвокат "по соглашению".

18 августа 2025 года прокурор в зале Центрального окружного военного суда объявил о том, что обвинение запрашивает подростку 7 лет колонии, из которых первые два года Вадим должен провести в тюрьме, а оставшиеся 5 лет – в колонии строгого режима.