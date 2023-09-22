Алексея Навального в 20-й раз отправили в штрафной изолятор

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии №6 во Владимирской области, снова отправили в штрафной изолятор. Это уже двадцатое его помещение в ШИЗО. В прошлый раз он вышел из ШИЗО в обычную камеру вчера.
Причины нового взыскания в отношении Навального не уточняются. На этот раз он пробудет в штрафном изоляторе четыре дня.
"Всё стабильно. Вчера в пять часов вечера меня выпустили из ШИЗО, сегодня в восемь утра снова отправили в ШИЗО. Четверо суток. Почему так мало? Потому что ровно через четверо суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: "Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит". Так мило", - написал Навальный в соцсетях.
К настоящему моменту Навальный провел в штрафном изоляторе 220 суток.
- Алексей Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве в колонии во Владимирской области. В начале августа Мосгорсуд вынес ему новый приговор – 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Новый приговор пока не вступил в силу. До его обжалования в вышестоящем суде разрешения на свидания и звонки политику дает суд, а не колония. При этом, по словам оппозиционера, руководство ИК-6 отказалось исполнять решения судьи.
- Навальный называет своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.
- Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".
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