К Андрею Пивоварову не допускают адвоката

К бывшему руководителю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову не допускают адвоката. Об этом сообщает телеграм-канал "Команда Пивоварова". Соратники оппозиционера подчёркивают, что он уже 19 месяцев лишён права на телефонные звонки и встречи с родными, но возможность общаться со своим адвокатом ему ранее предоставляли.

Оппозиционный политик Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации - Генеральная прокуратура признала таковой "Открытую Россию" ещё в 2017 году. В июле 2022 года суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырём годам тюрьмы и запретил ему заниматься общественной и политической деятельностью на восемь лет.

22 декабря "Команда Пивоварова" сообщила, что оппозиционера этапировали из СИЗО в исправительную колонию №2 Краснодарского края. Тогда его соратники отметили, что в соответствии с законом Пивоварова должны были отправить отбывать наказание в петербургскую колонию общего режима: до заключения он проживал в Петербурге.