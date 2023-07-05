К делу Алексея Навального приобщили песню рэпера Моргенштерна

К новому уголовному делу политика Алексея Навального в качестве доказательства приобщён текст песни рэп-певца Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом сообщил в соцсетях сам Навальный. По его словам, рэп, очевидно, должен стать доказательством того, что Навальный якобы готовился свергнуть власть в России.
Навальный рассказал, что зачитал текст приобщённой к делу песни в судебном заседании. В ней есть слова "Навальный Лёха - эй! Навальный Лёха - у! Лёха лучший, Лёха молодец! Время молодой эпохи - в моём бюллетене Лёха!". Политик написал, что это вызвало смех у судьи и других сотрудников суда, но подытожил: "Посмеёмся над всякой чушью, которую следователи в тома напихали, выпишем мне лет 15-20 и разойдёмся".
- Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Он сам, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим. "Фонд борьбы с коррупцией", созданный Навальным, объявлен в России экстремистской организацией и запрещён.
- 19 июня начался новый судебный процесс над Навальным. Обвинения против политика выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.
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