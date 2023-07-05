К делу Алексея Навального приобщили песню рэпера Моргенштерна

К новому уголовному делу политика Алексея Навального в качестве доказательства приобщён текст песни рэп-певца Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом сообщил в соцсетях сам Навальный. По его словам, рэп, очевидно, должен стать доказательством того, что Навальный якобы готовился свергнуть власть в России.

Навальный рассказал, что зачитал текст приобщённой к делу песни в судебном заседании. В ней есть слова "Навальный Лёха - эй! Навальный Лёха - у! Лёха лучший, Лёха молодец! Время молодой эпохи - в моём бюллетене Лёха!". Политик написал, что это вызвало смех у судьи и других сотрудников суда, но подытожил: "Посмеёмся над всякой чушью, которую следователи в тома напихали, выпишем мне лет 15-20 и разойдёмся".