Семья Навального подала иск в суд из-за отсутствия свиданий в колонии

Семья Алексея Навального, отбывающего тюремный срок в колонии во Владимирской области, подала коллективный иск в суд из-за отсутствия свиданий с ним в колонии. Об этом говорится в соцсетях оппозиционера.

Навальный сообщил, что за последний год в колонии у него не было ни одного свидания. По телефону с родными ему последний раз позволили пообщаться 11 месяцев назад. Родственники будут добиваться положенных для заключённых свиданий и готовы дойти до Конституционного суда.

"По общему правилу мне положено три длительных (трехдневных) и три краткосрочных (четыре часа через стекло) свиданий в год. И минимум шесть телефонных звонков", — пишет Навальный. По словам оппозиционера, сотрудники колонии изобрели для него "специальный режим, в котором просто запрещено всё".