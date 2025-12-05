К депутату Верховной рады Анне Скороход пришли с обыском.

О следственных действиях в отношении депутата парламента без указания имени сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В сообщении говорится, что сотрудники ведомств совместно со Службой безопасности Украины "разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом".

Украинские СМИ пишут, что речь идет о Скороход. Она также подтвердила обыск в ее квартире.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: я вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", – написала она.

Скороход была членом фракции "Слуга народа" и работала в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ. В ноябре 2019 года ее исключили из фракции, позднее она вошла в депутатскую группу "За будущее".

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" утверждает, что фамилия Скороход имеется на так называемых "пленках Миндича". "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на источники пишут, что Скороход подозревают в вымогательстве взятки. Она якобы требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в фейсбуке написал, что "обыски и обвинения в адрес Анны Скороход совпали с регистрацией ею проекта постановления Верховной рады Украины об обязательстве НАБУ и САП немедленно обнародовать пленки и файлы Миндича".

В ноябре НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следователей, участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% откатов от суммы заключенных с ними контрактов, а иначе грозились заблокировать платежи за уже предоставленные услуги и товары или отобрать статус поставщика.

Организаторами схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, партнёра президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Но в коррупции были замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров, утверждает следствие.

По данным следователей, в течение 2025 года Миндич влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова. Министр энергетики Светлана Гринчук также лишилась своего поста, а глава офиса президента Андрей Ермак ушёл в отставку.