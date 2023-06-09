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К иску Украины в суд ООН о геноциде присоединятся более 30 стран

Международный суд ООН в пятницу позволил более чем 30 странам мира присоединиться к иску Украины против России о геноциде. Украина подала иск 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российского военного вторжения. Позже, в июле, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев вновь обратился в суд по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

По решению суда, к делу получат право присоединиться 32 страны - это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. США было отказано на период предварительного рассмотрения возражений.

Международный суд в Гааге рассматривает и другие иски Украины против России. 6 июня прошли первые слушания по делу о предполагаемым нарушении российской стороной двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Иск был подан Украиной ещё в 2017 году в связи с аннексией Россией Крыма и действиями в Донбассе. Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что на принятие решения суду ООН понадобится не менее нескольких месяцев.

Решение Международного суда является обязательным к выполнению для обеих сторон в том случае, если и ответчик, и истец признают его юрисдикцию.

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