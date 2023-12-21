"Средневековая инициатива". Удастся ли запретить аборты в России

Комитет по охране здоровья Государственной думы России высказался против запрета абортов в частных клиниках. Законопроект, предлагавший такие ограничения, поступил из Нижегородской области и стал квинтэссенцией целой цепочки запретительных "инициатив с мест". Однако после осторожной реакции президента России Владимира Путина на подобное региональное творчество этот вопрос был в определенном смысле поставлен на паузу.

Но главный лоббист запретов – Русская православная церковь – не сдается. Между тем для россиян эта тема стала одним из немногих поводов публично выразить свое возмущение, а опросы показывают, что запрет абортов поддерживает только каждый четвертый житель страны.

В начале недели российские СМИ рассказали о письме думского комитета по охране здоровья на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. В этом документе отмечается, что инициативы по ограничениям и запрету легальных абортов требуют "тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин". Журналисты расценили эти слова как отказ профильного комитета Госдумы рассматривать законодательную инициативу Нижегородской области о выводе абортов из сферы частного здравоохранения.

Впрочем, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи не считают вопрос закрытым. Глава комиссии иерей Федор Лукьянов заявляет, что письмо с отказом – это фактически личная инициатива председателя комитета Бадмы Башанкаева.

– Письмо господина Башанкаева датировано 30 ноября, еще до внесения в Госдуму законопроекта, он был внесен 13 декабря. При этом многие члены комитета на слушаниях 27 октября поддержали предложение о выводе абортов из частных клиник, – отметил Лукьянов.

Именно на октябрьских слушаниях, которые упоминает иерей, РПЦ представила депутатам Госдумы свои развернутые предложения по этой теме: аборты только с согласия мужа, при сроке беременности не до 12, а до восьми недель, а в случае изнасилования – не позже 12 недель. При этом за склонение к аборту церковь предлагала вводить наказание.

В регионах инициативу РПЦ практически мгновенно восприняли как руководство к действию. Сначала о якобы добровольном отказе частных клиник от проведения абортов заявили в аннексированном Россией Крыму, а к середине ноября регионов с ограничительными мерами было уже около десятка. К середине декабря в пяти регионах – Липецкой, Челябинской и Курской областях, а также в Татарстане и Мордовии – частные клиники уже отказались от абортов полностью или частично. Где-то власти делали упор на вывод абортов из частного здравоохранения, где-то – на введение штрафов "за склонение женщин к прерыванию беременности".

12 ноября на съезде РПЦ по социальному служению патриарх Кирилл поблагодарил всех борцов с абортами за отзывчивость и призвал распространить их региональный опыт на всю страну.

– Население может увеличиться, знаете, просто как по движению волшебной палочки! Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов – сразу статистика пойдет вверх, – убеждал глава РПЦ.

Во второй половине ноября парад запретительных инициатив продолжился. Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Глава Республики Коми Владимир Уйба призвал исключить аборты из системы ОМС. Но дальше всех пошел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: он вынес на одобрение областных депутатов поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан".

Регион фактически скопировал в своей законодательной инициативе всё, что предлагала РПЦ, и прежде всего норму о запрете абортов в частных клиниках. Нижегородские депутаты рассмотрели эти предложения в экспресс-режиме, но всё-таки решили отказаться от сокращения минимального срока прерывания беременности до восьми недель. На этом настаивала церковь, но областной парламент "после консультаций с медицинскими экспертами" вынужден был признать: на восьмой неделе беременность иногда даже невозможно диагностировать.

В региональных соцсетях законопроект нижегородских властей вызвал волну возмущения. Главный городской портал NN.RU назвал его "средневековой инициативой". "В 21-м веке насильно возвращать женщин в первобытный строй! В госучреждения, где нет нормальных условий, и кроме унижения ничего не испытываешь. Снова взятки и подполье. Позорище!" – возмущается в соцсетях NN.RU Алена Ярмолович.

"Эта инициатива приведет к росту нелегальных абортов, бесплодию женщин и брошенным, никому не нужным детям. Никакого роста количества населения, не говоря уже о его качестве, не будет. Глупая затея!" – комментирует еще один читатель портала Александр Кузнецов.

В 21-м веке насильно возвращать женщин в первобытный строй!

Нижегородцы начали сбор подписей под призывом к губернатору Никитину отозвать инициативу, но это не помогло: 30 ноября депутаты приняли в первом чтении областные запреты и отправили законопроект в Госдуму. Как отмечают нижегородские журналисты, эта непопулярная тема неизбежно ударит по имиджу губернатора, который долгое время считался человеком прогрессивным.

"Ты можешь обустроить парки, набережные, продвигать красивый имидж города, настроить спортивных дворцов. Но, будучи винтиком, шпунтиком, шпулькой, челноком в швейной машине репрессивного государства, "выполняя волю партии и правительства", останешься в истории города не благоустроителем большой территории, а инициатором закона о запрете медицинских абортов для всей страны со 140 миллионами жителей, – пишет оппозиционная журналистка Наталья Резонтова. – В моменте, как сейчас говорят, этот негатив можно замазать пиаром, но потом лакировка неизбежно слезет. Довольно грустно, отдав на имидж региона силы (и надо напомнить, деньги налогоплательщиков), подневольно-добровольно спустить этот имидж в трубу".

Впрочем, эта тема не вызывает единодушия даже среди представителей российской власти. Например, против ограничения абортов, пусть и осторожно, выступает председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина. 4 декабря об этом высказалась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: она назвала региональные запреты абортов в частных клиниках "шараханиями" и заявила, что государство по пути таких запретов не пойдет.

– Нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг. А если в том или ином районе частная клиника может оказать более качественную медицинскую помощь? Мне кажется, это поспешное решение. Легче всего взять и всё запретить! – заявила Матвиенко.

14 декабря пришел черед высказываться на тему абортов и президенту России Владимиру Путину. Во время своей прямой линии он признал, что демографическую проблему решать нужно, но действовать при этом необходимо "аккуратно".

– Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, узнавая о беременности, принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться, – отметил президент.

На первый взгляд, позиция главы государства не дает сторонникам запретов повода для оптимизма. Региональные власти, вынужденные чутко реагировать на колебания "политического барометра", уже делают определенные выводы. Например, депутаты Ярославской области изначально планировали поддержать идею запрета абортов в частных клиниках, но в минувшую пятницу, через два дня после прямой линии президента, решили притормозить. "Вопрос требует изучения", – сообщили в аппарате облдумы.

Между тем в некоторых регионах России протест жителей уже выливается на улицы. При этом, например, в Казани власти разрешили пикет в защиту прав женщин на аборты, а в Калининграде первоначально согласованный митинг против штрафов "за склонение к прерыванию беременности" затем был запрещен местными чиновниками. Инициаторы митинга ограничились уличным сбором подписей.

Согласно результатам последнего опроса, которыми делится РБК, большинство россиян (67%) выступают против запрета абортов. В числе сторонников запретительных мер – лишь 25% участников этого исследования. Как отмечают авторы опроса, больше всего сторонников запрета среди людей с низким доходом, многодетных родителей, а также людей со средним образованием.

Впрочем, события последних месяцев показывают, что пока в этом вопросе власти меньше всего ориентируются на мнения жителей страны. Гораздо более весомо выглядят позиции "православного лобби" и организаций, исповедующих так называемые традиционные ценности. Очевидно, что Госдума вернется к рассмотрению региональной инициативы о "госмонополии на аборты" только в весеннюю сессию. И скорее всего, окончательные решения будут уже после президентских выборов.

Эксперты в области медицины и демографии полагают, что ограничение доступности абортов не приведёт к увеличению рождаемости, но может повлечь за собой рост числа подпольных абортов, женской смертности и убийств детей. По мнению экспертов, для повышения рождаемости необходимо увеличение господдержки семей с детьми и рост уровня жизни.