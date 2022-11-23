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К полёту в космос готовится первый астронавт с инвалидностью

Иллюстративное фото

Европейское космическое агентство объявило в среду, что в новую команду астронавтов, которая сейчас начинает подготовку к полётам, впервые войдёт человек с инвалидностью. Им станет британец Джон Макфол - врач-хирург и бывший параатлет.

40-летний Макфол будет тренироваться вместе с ещё 16 будущими астронавтами. Это первая с 2009 года новая команда, которую Европейское космическое агентство набрало для подготовки. В ЕКА заявили, что специально искали в команду кандидата с ограниченными возможностями, чтобы разработать на космических кораблях доступную среду и для таких людей. Макфол был выбран из 257 кандидатов с инвалидностью.

Джон Макфол потерял ногу в возрасте 19 лет, попав в аварию на мотоцикле. Освоив протез, он занялся спортом и неоднократно занимал призовые места в спринтерском беге на международных соревнованиях спортсменов с инвалидностью. Помимо бега, занимался велосипедным спортом и скалолазанием, работал инструктором по фитнесу. Окончил медицинский университет, работает хирургом-травматологом. Макфол женат, у него трое детей.

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